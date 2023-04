Der Plan mit Jovetic - und noch ohne Ejuke

Zu Beginn der Woche fehlte er wegen muskulärer Probleme, am Samstag gegen Werder Bremen soll er Hertha BSC helfen: Stevan Jovetic (33) ist einer der Hoffnungsträger bei der Mission Klassenerhalt.

Am Montagnachmittag, in der ersten Trainingseinheit unter dem neuen Chefcoach Pal Dardai, fehlte Stevan Jovetic. Auch in der nichtöffentlichen Einheit am Dienstag pausierte der Kapitän der montenegrinischen Nationalmannschaft. Doch für das Schlüsselspiel gegen Bremen am Samstag besteht nach kicker-Informationen inzwischen eine realistische Chance auf das Mitwirken des verletzungsanfälligen Offensivallrounders.

Jovetic, den auch in seiner zweiten Bundesliga-Saison immer wieder Blessuren bremsten, war zuletzt beim 2:5 auf Schalke bester Berliner. Ein Tor, ein Pfostentreffer - es war der neuerliche Beweis dafür, dass der Routinier auch im fortgeschrittenen Alter mit seinem Mix aus Instinkt, Technik und Abschlussstärke ein Gewinn ist und für besondere Momente sorgen kann.

Dardai schwärmte schon vor zwei Jahren

Schon 2021, als Jovetic in Dardais zweiter Amtszeit aus Monaco nach Berlin gekommen war, hatte der Coach geschwärmt: "So ein guter Fußballer war lange nicht mehr hier. Mit ihm kannst du strategisch spielen, er hat eine Ballbeherrschung wie ganz wenige bei Hertha in den letzten 30 Jahren." Der Edel-Techniker fiel öfter aus, aber war trotzdem 2021/22 mit sechs Treffern Herthas bester Torschütze - bei nur 18 Einsätzen.

Falls er fit ist, dürfte Jovetic gegen Bremen starten - womöglich auf der Zehn in einem 4-2-3-1. Alternativen für diese Position sind Oldie Kevin Prince Boateng (36) und Youngster Ibrahim Maza (17), der unter Dardai fest bei den Profis mittrainiert und bereits unter Vorgänger Sandro Schwarz Anfang April beim 1:1 in Freiburg zum Spieltagskader zählte.

Nicht mit dabei sein wird gegen Werder neben Dauer-Sorgenkind Kelian Nsona (Aufbautraining nach Knie-OP) und dem gesperrten Filip Uremovic (fünfte Gelbe Karte) auch Rückkehrer Chidera Ejuke. Der nigerianische Linksaußen trainiert nach seiner im Januar im US-Trainingslager erlittenen Bänderverletzung im Knie inzwischen zwar wieder mit der Mannschaft, hat aber noch etwas Rückstand. Herthas schnellster Profi (35,04 km/h Top-Speed in dieser Saison) könnte in der kommenden Woche, wenn Dardais Team beim FC Bayern (30. April) gastiert, erstmals wieder ein Kandidat für den Kader sein.