Der Plan mit Doan: Noch mindestens ein Jahr Freiburg

In der vergangenen Saison hat Ritsu Doan beim SC Freiburg viel dazugelernt - speziell im Defensivverhalten. Trotz verpasster Qualifikation für Europa plant der SC fest mit dem Japaner.

Vom ersten Tag an zahlte sich die Verpflichtung von Ritsu Doan für den SC Freiburg voll aus. Acht Millionen Euro flossen im Sommer 2022 aus dem Breisgau nach Eindhoven. Der japanische Nationalspieler brauchte keinerlei Anlaufzeit: Gleich in seinem ersten Spiel zirkelte Doan im Pokalspiel auf dem Betzenberg einen Freistoß ins Netz. Auch in der Bundesliga und der Europa League gelang ihm direkt ein Tor. Leichtfüßig und voller Spielfreude wirbelte er übers Feld. "Offensiv hatte er einige Wow-Momente in seinem Spiel, aber noch lange nicht dieses ganzheitliche Paket wie jetzt", blickt Sportdirektor Klemens Hartenbach zurück.

So kommst du nicht weiter! Christian Streich im Januar zu Doan

Die zweite Saison in Freiburg war erst mal harte Arbeit für den 25-Jährigen. Die vielen personellen Ausfälle führten dazu, dass Doan regelmäßig als Schienenspieler neben der Dreierkette eingesetzt wurde und dementsprechend ganz anders in den Defensivverbund eingebunden war. Doan brauchte seine Zeit, um sich mit der ungewohnten Rolle anzufreunden. Noch im Januar machte Christian Streich seinem Schützling in einem ernsten Gespräch deutlich: "So kommst du nicht weiter!" Danach lief es immer besser.

"Er hat mit dem Trainerteam viel Arbeit in die Komplettierung seines fußballerischen Profils gesteckt. Gerade in der Arbeit gegen den Ball, beim Verantwortungsbewusstsein nach hinten, diese Hartnäckigkeit im Zweikampf, Bälle zu erobern - da hat er einen großen Schritt gemacht", lobt Hartenbach. Zwangsläufig schränkt diese Rolle seine Freiheiten in der Offensive etwas ein. "Dennoch hat er auf der sehr anspruchsvollen Position immer wieder Akzente setzen können", betont Hartenbach. Interessant ist: Seit Doan defensiv deutlich präsenter auftrat und Streichs Vorgaben umsetzte, konnte er auch das Angriffsspiel wieder ankurbeln. Bei seinen 14 Einsätzen in der Bundesliga-Rückrunde erzielte Doan sechs Tore und steuerte drei Assists bei.

Vertrag wohl über 2025 hinaus

Diese Leistungen bleiben der internationalen Konkurrenz natürlich nicht verborgen. Doch in Freiburg hat man Doan einen Plan für die Zukunft skizziert. "Wir haben ihm gesagt: Lass uns das jetzt noch ein Jahr lang so weitermachen, dann bist du bereit für alles, denn dann bist du ein noch kompletterer Fußballer", berichtet Hartenbach. Vertragsinhalte sind rund um den SC bekanntlich ein großes Geheimnis. Diese Herangehensweise lässt aber darauf schließen, dass Doan über die kommende Saison hinaus an den Verein gebunden ist.

Die Zukunftspläne versieht Hartenbach mit einer Ergänzung: "Wir sind ja nicht naiv und kennen das Gebaren anderer Vereine, wenn England im August aus dem Sommerschlaf erwacht und die Spieler mit unglaublichen Gehaltsangeboten verrückt gemacht werden. Aber wir sitzen am Schalthebel und gehen fest davon aus, dass er bleibt, und planen dementsprechend mit ihm."