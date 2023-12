"Der personifizierte Ehrgeiz": Cottbus bindet Kapitän Borgmann

Energie Cottbus hat eine wichtige Personalie unter Dach und Fach gebracht: Axel Borgmann, derzeit verletzter Kapitän und einer der herausragenden Spieler der vergangenen Meistersaison, bleibt über die Spielzeit 23/24 hinaus.

Seit Sommer 2019 spielt Borgmann für den FC Energie Cottbus "und steht seither für Leistungsbereitschaft, hohe Konstanz und ganz viel Menschlichkeit", wie Energie den heute 29-Jährigen würdigt. Insgesamt kommt der Cottbuser Kapitän auf 121 Pflichtspiele für den FC Energie, in denen er 13 Tore erzielte und 30 Mal auflegen konnte. In dieser Saison allerdings musste der Linksverteidiger einen schweren Rückschlag hinnehmen: Im Auswärtsspiel beim FC Eilenburg riss er sich Anfang Oktober das Kreuzband, wurde anschließend operiert und arbeitet seitdem in der Reha an seinem Comeback.

Mit der Sicherheit eines neuen Arbeitspapieres im Rücken soll der Genesungsprozess nun beschleunigt werden: Präsident Sebastian Lemke und Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz hatten schon frühzeitig signalisiert, den Vertrag mit Axel Borgmann verlängern zu wollen, auch für den Kapitän selbst stand eine Verlängerung unter den gegebenen Umständen außer Frage: So unterzeichnete er noch vor Jahresfrist einen Vertrag über den Sommer hinaus.

"Es gibt keinerlei Druck"

"Wir brauchen es eigentlich nicht mehr herausstellen, welche Rolle 'Borge' in unserer Mannschaft einnimmt. Er ist der personifizierte Ehrgeiz und Wille, gepaart mit fußballerischer Qualität, Seriosität und ganz viel menschlicher Größe. Ein Kapitän, der vorangeht", lobt Wollitz in der Pressemeldung des Vereins ausgiebig. Borgmann fehle in allen Belangen extrem, so der Coach weiter, aber: "Es gibt keinerlei Druck und die Zeit, die er braucht, die bekommt er vollumfänglich."

Ob Borgmann beim Nordost-Regionalligisten noch in dieser Saison sein Comeback feiern kann, ist noch offen. Die Cottbuser überwintern derzeit mit neun Punkten aber auch zwei Partien weniger als Primus Greifswalder FC auf Rang vier.