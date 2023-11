"Der Patient ist noch längst nicht tot": TSV Buchbach braucht Frischzellenkur

Intensivstation Regionalliga Bayern: Noch muss der stark kränkelnde TSV Buchbach nicht künstlich beatmet werden, aber nach dem schweren 0:5-Unfall am Samstag in Ansbach wäre die eine oder andere Sauerstoffflasche sicherlich nicht fehl am Platz.

"Wir haben noch Puls", war eine der ersten Aussagen von Aleksandro Petrovic als neuer Cheftrainer des TSV Buchbach. Der mit 340 Partien alleinige Rekordspieler der Regionalliga Bayern setzte dabei auf medizinische Wortspiele. Nach der 0:5-Klatsche gegen die SpVgg Ansbach zeigte sich der Übungsleiter nun aber nur noch bedingt optimistisch, lieferte im gleichen Atemzug aber die nächste Diagnose. "Der Patient ist noch längst nicht tot", sagt Cheftrainer und "Chefarzt" Petrovic, wohl wissend, dass mit jedem Spiel, in dem nicht gepunktet wird, der Einsatz des Notarztes näher rückt: "Optimistisch stimmt mich, dass die Jungs weiter an den Klassenerhalt glauben. Die Stimmung ist weiterhin gut und wenn man sieht, wie die Jungs untereinander mit sich umgehen, würde man nicht glauben, in welcher Lage wir stecken."

Mentalitätsproblem und "mentale Blockaden"

Evident ist freilich, dass der personelle Aderlass der letzten Jahre nicht kompensiert werden konnte, es mangelt an Unterschiedsspielern und Führungspersönlichkeiten, die vorneweg gehen, wenn es nicht läuft. Und klar scheint auch, dass die Mannschaft zu brav und vielleicht auch zu pflegeleicht ist. "Trotzdem haben wir bis auf die Klatsche in Ansbach fast immer gute Leistungen geboten. Wir waren ja nie weit weg. Aber den Jungs fehlt einfach die Sicherheit. Man sieht es ja deutlich an den Spielverläufen - wenn wir vorne liegen, werden wir nervös, wenn wir ein Tor fressen, gehen die Köpfe nach unten", beschreibt Petrovic das Dilemma und nimmt sich dabei selbst in die Pflicht: "Ich muss einen Ansatz finden, der es den Jungs möglich macht, mehr an sich zu glauben und die mentale Blockade zu lösen."

Mehr zur Regionalliga Bayern Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Nach der Klatsche in Ansbach wurde natürlich Tacheles geredet und alles hinterfragt. "Die Jungs haben mir versichert, dass es nicht an mir liegt. Sie haben Spaß im Training, die Einheiten sind weder zu hart noch zu lasch. Die Infos, die sie von mir bekommen, finden sie gut. Der Mannschaft ist es selbst unerklärlich, was da im letzten Spiel passiert ist", so Petrovic, der selbst einige Tage gebraucht hat, um das Debakel aufzuarbeiten: "Wenn nach 45 Sekunden der ganze Matchplan über den Haufen geworfen ist, tut man sich schwer. Erst recht in unserer Lage. Aber vielleicht war es ja ganz heilsam, dass wir mal so abgewatscht wurden."

Ob am Samstag gegen Aschaffenburg endlich Besserung eintritt, ist schwer abzuschätzen, die Vorzeichen sind jedenfalls nicht gerade berauschend. Mit Tobias Steer, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat, fällt neben Léon Schmit und Tobi Heiland ein weiterer Aktivposten aus. Und das Reservoir an Alternativen war ja schon beim Saisonstart eher überschaubar. Es bedürfte schnellstmöglich einer Frischzellenkur in Form von hochkarätigen Nachverpflichtungen. Bis zur Winterpause stehen noch fünf Spiele auf dem Programm, da muss kräftig gepunktet werden, sonst kommt wirklich jede Hilfe zu spät.