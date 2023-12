Der Opel Astra kommt als Elektro-Kombi

Elektrische Kombis waren bislang Mangelware. Erst allmählich beginnt sich das zu ändern. Dazu trägt auch Opel bei: Ab sofort bieten die Rüsselsheimer den Astra Sports Tourer als "Electric" an.

Kombis haben bei Opel eine lange Tradition. Sie begann vor 70 Jahren mit dem Olympia Rekord Caravan, der seinerzeit der erste Großserien-Kombi eines deutschen Herstellers war. Aktuell wird die Geschichte der Kombis mit Opel-Blitz nur noch vom kompakten Astra fortgeschrieben, der - bezieht man den Vorgänger Kadett mit ein - inzwischen schon in elfter Generation gebaut wird. Die besonders ladefreudige Variante heißt aber nicht mehr Caravan, sondern Sports Tourer.

Ergänzend zu Benziner, Diesel (unseren Fahrbericht des Astra Sports Tourer Diesel lesen Sie hier) und Plug-in-Hybrid schiebt Opel jetzt den Sports Tourer Electric nach, einen der ersten batterieelektrischen Kompaktkombis auf dem Markt, wie die Hessen stolz vermelden. Die ersten Exemplare kommen in diesen Tagen ab 43.490 Euro zur Auslieferung. Kunden, die das Glück haben, noch in diesem Jahr versorgt zu werden, können von 7.177 Euro Förderung profitieren, ab Januar sind es 2400 Euro weniger.

Kein Schnickschnack: Das Design des Sports Tourers ist ein technoid-klares. Hersteller

Dass der Sports Tourer nun dem Vorbild des Astra Fünftürers folgt und vollelektrisch bereitsteht, ist deshalb wichtig, weil der überwiegende Teil der Kundschaft - 60 Prozent nämlich - dem Kombi den Vorzug gibt. Für die neue Electric-Version spricht - wie bei der "Limousine" - das niedrige Gewicht, es liegt bei lediglich 1760 Kilogramm. Gegenüber dem Fünftürer wächst die Länge um sechs Zentimeter auf 4,64 Meter, ein Plus von 27 Zentimetern.

Gut ausgeformter Laderaum

Ins Gepäckabteil passen 516 bis 1553 Liter, das entspricht der Plug-in-Version, Benziner und Diesel haben rund 80 Liter mehr zu bieten. Die Maße der Ladefläche werden mit günstigen 103 mal 103 Zentimetern angegeben, gut zum Beispiel für die Unterbringung von Transportboxen. Die Batterien sind im Unterboden untergebracht, sodass zumindest im Innenraum kein Platz verloren geht.

Auf der ersten Proberunde vermittelte der Sports Tourer Electric einen rundum guten Eindruck. Gegenüber dem Corsa Electric (einen ersten Fahrbericht finden Sie hier) mit seinem 51-kWh-Akku kann der elektrische Astra mit einer größeren 54 kWh-Batterie aufwarten. Die Leistung von 115 kW/156 PS und 270 Newtonmeter Drehmoment sorgen für harmonische Kraftentfaltung. Einstellbar sind drei Fahrmodi, in "Eco" sinkt die Leistung auf 108 Pferdestärken, die volle Kraft entwickelt der Antrieb in "Sport" - aber auch bei Kick-down in "Eco", wenn zum Beispiel Überholmanöver anstehen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt abgeregelte 170 km/h. In 9,3 Sekunden beschleunigt der vollelektrische Sports Tourer auf Tempo 100, sofern die Batterie mindestens 50 Prozent Ladezustand aufweist.

Als gut gelöst kann die Fahrwerksabstimmung gelten. Die tiefe Position des Akkus senkt den Schwerpunkt und trägt dazu bei, dass der Stromer satt auf der Straße liegt. Auch der Kurvenslalom wird so recht agil bewältigt.

Die Reichweite wird mit 413 Kilometern (WLTP-Norm) angegeben, der Stromverbrauch mit nur 15,0 kWh auf 100 Kilometer. Unter ungünstigen Umständen, wie hohen Geschwindigkeiten oder niedrigen Außentemperaturen, dürfte die Reichweite trotz der serienmäßigen Wärmepumpe geringer ausfallen.

Schnellladen mit 100 kW

Das Aufladen an der Schnellladesäule klappt mit maximal 100 kW, 30 Minuten sollen reichen, um auf 80 Prozent der Batteriekapazität zu kommen. AC-Laden an der heimischen Wallbox oder konventionellen Ladestation geht dreiphasig und mit bis zu 11 kW vonstatten, der Ladevorgang nimmt knapp sechs Stunden in Anspruch.

Cockpit: "Pure Panel" nennt Opel die Kombination aus zwei zehn Zoll großen Widescreen-Displays. Hersteller

Aufgeräumt und übersichtlich gestaltet haben die Opelaner das Cockpit. Zwei zehn Zoll große Widescreen-Displays dominieren. Optional gibt es ein Head-up-Display, und dank der Spracherkennung kann sich der Fahrer bestmöglich auf das Verkehrsgeschehen konzentrieren.

Umfangreiche Ausstattung

Zur umfangreichen Ausstattung zählen beim Sports Tourer neben zahlreichen Assistenzsystemen die geräuschdämmenden Scheiben. Besonders die ab 46.560 Euro erhältliche GS-Ausführung ist sehr gut aufgestellt: Serienmäßig bietet sie beispielsweise den von der Aktion Gesunder Rücken (AGR) zertifizierten ergonomischen Sport-Activ-Sitz. Und über die schon beim Basismodell umfassend vorhandenen Assistenzsysteme hinaus sind beim GS noch weitere vorhanden, die Parkpiloten für Front und Heck beispielsweise oder die 360-Grad-Kamera. Auf Wunsch gibt es das Intelli-Drive 2.0-System, das viele elektronische Helfer bündelt und erstmals mit teilautomatisiertem Spurwechsel sowie intelligenter Tempoanpassung kombiniert, oder das adaptive LED-Pixel-Licht.

Ingo Reuss

Opel Astra Sports Tourer Electric in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits bestellbar

Wen er ins Visier nimmt: Peugeot E-308 SW, MG 5

Was ihn antreibt: Elektromotor mit 115 kW/156 PS, Akkukapazität 54 kWh

Was er kostet: Ab 43.490 Euro, Leasing ab 299 Euro Monatsrate