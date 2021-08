Der Oberschenkel: Bochums Start ohne Olympia-Teilnehmer Löwen

Beim Pokalspiel in Wuppertal am Samstag sollte Neu-Erwerbung Eduard Löwen schon eine zentrale Rolle im Bochumer Team einnehmen. Doch daraus wird nichts, der Olympia-Teilnehmer muss sich noch gedulden.

Seit Montag trainiert Löwen, Leihgabe von Hertha BSC, nach seinem Japan-Trip wieder beim VfL Bochum mit. Schon am Mittwoch aber musste er das Training abbrechen, am Donnerstag ging er ebenfalls früher vom Platz, weil der Oberschenkel streikt. "Man merkt halt noch, dass er körperlich einen gewissen Rückstand hat, das ist ja normal", berichtet Cheftrainer Thomas Reis.

Löwen hatte in den ersten Testspielen und Trainingseinheiten schon einen guten Eindruck hinterlassen und war eigentlich für das zentrale Mittelfeld fest eingeplant. Olympia aber wirft den Mittelfeldmann nun nicht unerwartet zurück, und es bleibt fraglich, ob er eine Woche später beim Bundesligastart in Wolfsburg schon eine Rolle beim Aufsteiger spielen kann.

"Wir sind gut gerüstet für das Pokalspiel, wir haben einen Erstliga-Kader und wollen das auch auf dem Platz zeigen", kündigt Reis vor dem Spiel beim Viertligisten an. Außer Löwen wird auch Allrounder Herbert Bockhorn nach überstandener COVID-19-Erkrankung in Wuppertal noch fehlen. Ersatztorhüter Michael Esser, zuletzt wegen Meniskusproblemen außer Gefecht, soll aber am Samstag beim WSV wieder zum Aufgebot gehören.

Rexhbecaj machte die komplette Vorbereitung in Wolfsburg mit

Bei den beiden zu Beginn der Woche verpflichteten Neuzugängen ergibt sich ein unterschiedliches Bild. Elvis Rexhbecaj, ausgeliehen vom VfL Wolfsburg, wird in Wuppertal dabei sein, das ist schon abzusehen. Schließlich hat der Mittelfeldmann die komplette Vorbereitung mitgemacht und war in der vorigen Saison eine wichtige Figur beim 1. FC Köln.

Bei ihm müssen wir überlegen, ob es schon Sinn macht. VfL-Coach Thomas Reis über Kostas Stafylidis

Kostas Stafylidis, von der TSG Hoffenheim ausgeliehen, wird aller Voraussicht nach allerdings noch nicht mit dabei sein. "Bei ihm müssen wir überlegen, ob es schon Sinn macht. Er hatte viel Verletzungspech und kaum Spielpraxis", gibt Reis zu bedenken.

Weitere Neue? "Wir halten Augen und Ohren offen"

Am Rande merkte der Bochumer Cheftrainer am Donnerstag auch an, dass weitere Zugänge in der aktuellen Transferphase nicht ausgeschlossen sind. "Stand jetzt ist das der Kader, mit dem wir die Spielzeit bestreiten", sagte Reis zwar, verriet aber auch: "Natürlich bin ich mit Sebastian Schindzielorz ständig im Austausch, und wir halten Augen und Ohren offen."

Vorrangig sei es aber, noch einige Spieler abzugeben, die ohnehin nur auf sehr wenig Spielzeit in der neuen Runde bekommen würden. "Momentan", so Reis, "ist unser Kader sicher ein bisschen zu groß."