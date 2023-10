Der Norweger als "Eisbrecher" - Nielsens neue, alte Stärke

Parallel zu Hannovers Aufwärtstrend läuft es auch bei einem routinierten Spieler in den vergangenen Wochen wieder besser. Er selbst und sein Trainer haben eine einleuchtende Erklärung dafür.

Und wieder war es daheim der 30-Jährige, der den Bann brach. Wie schon beim später klaren 7:0-Sieg im Heimspiel zuvor gegen den VfL Osnabrück trug sich nun auch bei Hannovers 2:0-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden Havard Nielsen als Erster in die Torschützenliste ein. Das 1:0 nach nur elf Minuten veränderte die Partie gegen die defensiv kompakt angetretenen Gäste. "Wir waren von Anfang an ganz gut im Spiel, hatten ein bisschen im Kopf, dass Wiesbaden am Mittwoch ein Spiel hatte. Wir wollten von Anfang an Gas geben, vorne Power haben", beschrieb Nielsen anschließend seine Rolle als "Eisbrecher" für sein Team. "Wir hatten ziemlich viel Ballbesitz, auch Chancen. Die frühe Führung brachte etwas mehr Ruhe mit, das war wichtig."

Mit Glück und in anderer Rolle

Möglicherweise war es das Pech von Youngster Nicolo Tresoldi, der Nielsen überhaupt erst wieder ins Team spülte und ihm dort wiederum zu seinem Glück verhalf. Der erkrankt fehlende Kollege machte in der Startelf unfreiwillig Platz für den Norweger. Und der traf zuletzt wie in alten Zeiten. "Das ist immer wieder ein Thema bei Stürmern. Es gab eine Phase, in der es nicht so einfach war", deutete Nielsen an, dass es zuletzt auch Zeiten gab, in denen er körperlich nicht komplett fit war oder aber in ungewohnter Funktion agieren musste. Eine einleuchtende Erklärung: "Wenn ich ganz vorne spiele, ist es auch wichtig, dass die Mannschaft nach vorne spielt. Jetzt bekomme ich mittlerweile viele Bälle, auch Flanken. Da kann ich meine Stärken noch besser zeigen."

Leitl lobt andere Qualitäten

Sein Trainer zählt nach eigener Aussage aber ohnehin nicht allein die zuletzt wichtigen Tore seines Offensivspielers. "In Hannover werden die Stürmer immer nur an Toren gemessen. Bei mir ist das nicht so", betont Stefan Leitl, der auf andere Qualitäten seines Schützlings verweist. "Wir haben eine sehr intensive Art Fußball zu spielen, mit hohen Pressingmomenten. Das ist laufintensiv. Havard hat auch in der letzten Saison nicht immer auf seiner Stürmerposition gespielt, sondern oftmals als Zehner oder Achter, um uns Halt und Stabilität zu geben. Mich freut es, dass er trifft. Jeder kennt seine Aufgabe, seine Rolle."

Und so kommt es, dass Nielsen mit seiner Art zu spielen plötzlich wieder ein wichtiger Faktor für den Aufwärtstrend in Hannover ist. "Die Phase ist gut. Wir nehmen den Trend und die gute Stimmung mit, mit vollem Fokus auf die nächste Aufgabe", schaute der "Spieler des Spiels" nach der Partie gegen Wiesbaden schon auf die kommende Runde, die 96 am Freitagabend zu einem sicherlich stimmungsvollen Gastspiel auf den Betzenberg führt. "Kaiserslautern - da wird es eng und laut. Wir müssen von Anfang an vom Kopf her da sein. Sie sind auch in einer guten Phase."