"Der neue VfB-Sportdirektor muss sofort Wirkungsmacht entfalten"

Weil er selbst am 1. Juli zum Sportvorstand aufsteigt, sucht Fabian Wohlgemuth einen neuen Sportdirektor für den VfB Stuttgart. Im kicker sagt er, was für Christian Gentner spricht.

Im Kader des VfB Stuttgart tut sich bereits einiges, und auch daneben stellt sich der Vize-Meister personell neu auf: Fabian Wohlgemuth, aktuell noch Sportdirektor, übernimmt am 1. Juli nach langer Suche als neuer Sportvorstand.

"Kurzfristig" ändere sich damit nicht allzu viel, erklärt der 45-Jährige im kicker-Interview (Montagsausgabe). "Wir werden mittelfristig unsere Strukturen und Aufgabenverteilung modifizieren. Es ist unser Anspruch, das Gesamtthema Sport beim VfB weiter voranzutreiben. Wir wollen sichtbare Fortschritte gleichermaßen in der Lizenzmannschaft, im NLZ und im Frauenfußball erzielen." Deshalb werde sein zukünftiger Tagesablauf "einen weiteren Schwerpunkt in der Bearbeitung strategischer Fragen haben".

Eine zu klärende Frage ist, wer Wohlgemuth als VfB-Sportdirektor beerbt. Schon als sein interner Aufstieg perfekt war, galt Ex-Kapitän Christian Gentner als Favorit, der bisher als Leiter der Lizenzspielerabteilung tätig ist. Ist er auch Wohlgemuths Favorit?

Wohlgemuth: "Es geht nicht um Profilierung"

"Ich habe Christian in den vergangenen 18 Monaten als kompetenten und verlässlichen Partner an meiner Seite gehabt und schätzen gelernt", antwortet dieser im Interview auf die Frage, wie Gentners Chancen stehen. Die "beste Lösung" müsse her, dabei schließt Wohlgemuth auch eine externe nicht aus. "Es geht nicht um Profilierung. Der neue Sportdirektor muss sofort Wirkungsmacht entfalten, den VfB und sein Umfeld verstehen und auch menschlich in das Team passen."

Ist Gentner, der im Januar 2023 auf die Funktionärsebene gewechselt war, dafür schon reif? "Vielleicht ist es ja eine Kernkompetenz, nicht mit lauten Tönen, sondern mit Ergebnissen aufzuwarten", meint Wohlgemuth. "Christian hat immer den Standpunkt eingenommen, dazulernen zu wollen und davon ausgehend seinen Verantwortungs- und Wirkungskreis stetig zu erweitern."

Unter Druck sieht sich der neue Sportvorstand in der Personalie nicht. "Wir werden uns sicher in der Beantwortung dieser Frage kein großes, aber in jedem Fall das nötige Zeitbudget nehmen. Aktuell sind wir vollständig handlungsfähig."

Im kicker-Interview spricht Wohlgemuth außerdem über die heikle Transferphase des VfB und erklärt, wie er auf einen externen Sportvorstand reagiert hätte.