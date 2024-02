Der neue Rasen im Ludwigspark ist da - und die Wettervorhersage auch

Am Sonntag kann voraussichtlich erstmals seit Ende Januar wieder ein Heimspiel im Ludwigspark stattfinden. Nach zwei platzbedingten Absagen wurde ein neuer Rasen verlegt, der bis zum Wochenende bespielbar sein soll.

Seit dem 0:2 gegen Ingolstadt am 27. Januar konnte der 1. FC Saarbrücken kein Heimspiel mehr im Ludwigsparkstadion austragen. Zwei Partien wurden platzbedingt abgesagt: das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach und das Drittliga-Spiel gegen die SpVgg Unterhaching.

An diesem Wochenende nun kann der FCS voraussichtlich wieder ein Heimspiel austragen. Es wurde ein neuer Rasen verlegt, der bis zum Wochenende bespielbar sein soll. Anpfiff gegen Arminia Bielefeld ist am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr.

Seit Mitte Februar wurde der Platz für die Verlegung des Rollrasens bearbeitet und vorbereitet, am Montag begann diese dann. "Wir tun das Mögliche dafür, dass das Spiel am Sonntag stattfinden kann", so Saarbrückens Stadtsprecher Thomas Blug - die Stadt ist Stadioneigentümerin - in der Bild. "Der Rasen bleibt unter engmaschiger Beobachtung. In Abstimmung mit externen Experten werden in den kommenden Tagen die in Frage kommenden weiteren Pflege- und Sicherheitsmaßnahmen abgestimmt." Etwa das Abdecken mit Folien.

Regen vorhergesagt

Denn das Wetter meint es nicht gut mit den Saarländern. Für Donnerstag ist viel Regen vorhergesagt, auch die Tage danach soll es vereinzelt Schauer geben. Die bange Frage lautet: Hält der frisch verlegte Rasen? Schließlich wurde die Drainage unterhalb des Platzes nicht erneuert, dieses Projekt will die Stadt im Sommer angehen. Der neue Rollrasen ist also lediglich eine kostspielige Übergangslösung.

"Der Regeneintrag darf nicht zu stark werden. Wir werden eigene Regenbeprobungen durchführen, um ein Gefühl zu bekommen, was der Rasen verträgt", wird der Saarbrücker Baudezernent Patrick Berberich vom SR zitiert. Die Zuversicht ist aber da: "Wir sind optimistisch, dass wir auf dieser Rasensode spielen können."

Hilft Uaferro eine Schiene?

Verzichten muss Saarbrücken auf Abwehrspieler Boné Uaferro, der sich eine Sehnenverletzung an der Hand zuzog. Seine Ausfallzeit hängt auch davon ab, ob eine Spezialschiene einen früheren Einstieg ins Training ermöglicht.

Das ausgefallene Pokal-Viertelfinale gegen Gladbach wird übrigens am 12. März (20.30 Uhr) nachgeholt. Das Spiel gegen Unterhaching wurde auf den 10. April (19 Uhr) verlegt.