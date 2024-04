Der neue Opel Frontera wird ein Elektroauto - aber nicht nur

Opel holt den Frontera zurück. Die Neuauflage wird vollelektrisch fahren, alternativ aber auch einen Mildhybrid-Antrieb bekommen. Für den neuen Frontera muss ein anderes Opel-Modell weichen.

Neuer Opel Frontera: Der Marktstart ist in der Jahresmitte 2024 zu erwarten. Hersteller

Renault 5, Renault 4, Fiat 600, Lancia Delta - Beispiele für bekannte Autonamen, die zurückgekehrt sind oder dies noch tun werden, gibt es einige. Auch Opel folgt dieser Praxis: Ab Sommer 2024 wird wieder ein Frontera zu haben sein.

Geländewagen als Vorfahr

Das erste Modell dieser Bezeichnung war ein Geländewagen, gebaut von 1991 bis 2004 und dem damaligen Zeitgeist entsprechend kantig geformt. Die moderne Neuauflage hat mit dem längst verblichenen Vorfahren freilich nur den Namen gemein. Erste Bilder zeigen ein rund 4,40 Meter langes Kompakt-SUV, mit kontrastierend schwarz eingefärbtem Dach, der gleichfalls schwarzen, markentypischen "Vizor"-Frontmaske und rustikalen Elementen wie einem optischen Unterfahrschutz.

Identitätsstiftend: Quer übers Heck zieht sich der "Frontera"-Schriftzug. Hersteller

Allradtechnik ist trotz der robusten Optik aber nicht vorgesehen. Ansonsten fährt der neue Frontera antriebstechnisch zweigleisig. Kunden werden die Wahl zwischen einer vollelektrischen Version und mindestens einer mit 48-Volt-Mildhybridtechnik haben. Über die Details liefert Opel noch keine detaillierten Angaben. Es ist aber davon auszugehen, dass der Frontera Electric den aus anderen Stellantis-Modellen wie Jeep Avenger, Opel Astra/Corsa Electric, Fiat 600 oder Peugeot e-308 bekannten E-Motor mit 115 kW/156 PS bekommt, der von einem 54-kWh-Lithium-Ionen-Batterie mit Strom versorgt wird und eine Ladeleistung von 100 kW aufweist. Nominell bringt es beispielsweise der Fiat 600 auf rund 400 Kilometer Reichweite.

Auch der Mildhybrid-Frontera dürfte sich an den Stellantis-Kollegen orientieren. Zu rechnen ist mit einem 1,2-l-Dreizylinder-Turbobenziner, der möglicherweise in zwei Leistungsstufen (74 kW/100 PS und 100 kW/136 PS) angeboten wird.

Blick in den Innenraum: Der Touchscreen rechts ist nicht serienmäßig. Hersteller

Die Innenraumgestaltung folgt dem bekannten Opel-Prinzip: Modern, reduziert, zwei 10-Zoll-Bildschirme fügen sich zum sogenannten Pure-Panel-Cockpit. Das Basismodell spart sich allerdings den Touchscreen auf der rechten Seite, fürs Multimediale ist dann das Mobiltelefon zuständig, das sich über eine "auf Wunsch verfügbare Smartphone-Station" anschließen lässt, wie es heißt, kabellos lädt und auch über Lenkradtasten zu steuern ist. Ein flexibles Band fixiert größere Endgeräte wie Tablets.

Gut fürs Steißbein

Was die Vordersitze betrifft, hebt Opel die mittig in der Sitzfläche, steißbeinentlastende Vertiefung hervor. In den Kofferraum passen 460 bis 1600 Liter, ein doppelter Ladeboden gehört zur Serienausstattung. Optional wird eine Dachreling zu ordern sein, mit deren Hilfe man dem Frontera bis zu 200 Kilogramm Dachlast aufbürden kann. Von einer Anhängerkupplung ist bislang nicht die Rede.

Ur-Frontera: Er war als Fünftürer und dreitüriges "Sport"-Modell zu haben. Auch ein Softtop konnten Kunden ordern. Hersteller

Grandland, Crossland, Mokka, jetzt auch noch der Frontera - sind das nicht recht viele Opel-SUVs? Sind es. Deshalb muss einer gehen: Seinen Hut nimmt der Crossland, der aktuell und ausschließlich als Benziner ab rund 29.500 Euro verkauft wird.