Der neue kicker-Podcast "FE:male view on football" startet

FE:male view on football -Teaser

Endlich ist er da. Der erste kicker Podcast von zwei Frauen. Deutschlands bekannteste Fußballredaktion startet mit dem weiblichen Blick auf den Fußball: Los geht's mit FE:male view on football am Freitag, 05. November. Die Journalistinnen Valeska Homburg und Anna-Sara Lange werden von jetzt an jeden letzten Freitag im Monat mit Persönlichkeiten aus dem Fußball sprechen. Informativ, ehrlich, weiblich, bewegend, überraschend, relevant! "Wir haben festgestellt, dass sich unsere weibliche Sicht auf den Fußball doch oft sehr unterscheidet von der männlichen. Uns interessieren andere Themen, wir wollen andere Fragen stellen." Persönlich, aktuell, tiefgründig! Mit unseren Gästen sprechen wir über weitaus mehr als über Fußball. Es geht um gesellschaftliche Aspekte, um Werte, Erfolgs-Strategien, Persönliches, sportpolitische Entscheidungen, um Strukturelles. "Uns geht es um starke Inhalte! Wir wollen positive gesellschaftliche Veränderungsprozesse anschieben und unterstützen und uns dafür mit unserer Erfahrung einsetzen." Die Zeit ist reif, dass endlich auch die weibliche Sicht auf den Fußball abgebildet wird!