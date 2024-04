Der neue kicker-Channel: Was ist eSport?

eSport, also der elektronische Sport, steht für den sportlichen Wettkampf in Videospielen. Aber trotzdem ist es ein Wort, welches in den letzten Jahren immer öfter benutzt und schnell mit weit mehr in Verbindung gebracht wird, als es eigentlich aussagt. Aber was steckt hinter diesem Begriff und was bedeutet er genau?

Ende März, Anfang April ging kicker eSport 2014 an den Start. Zum Auftakt gab es diesen Text. Worum soll es im neuen Ressort gehen? Unsere damalige Chefredakteurin Nicole Lange erlärt: "Wir hatten überlegt, wie man den Start und den Aufmacher beim kicker einleitet. Der Artikel war damals als kleine Einführung gedacht, sodass man den kicker-Lesern das Thema einmal kurz nahebringt und erklärt, was wir machen und worauf man sich einstellen kann." Um Sport sollte es gehen, aber lest selbst.

In den neunziger Jahren ging mit der steigenden Verbreitung von leistungsfähigen Heimcomputern auch ein wachsendes Interesse am kompetitiven Spielen einher. Die Zeit der LAN-Partys war angebrochen. Hallen voller Röhrenmonitore und Rechner waren die Brutstätten für die ersten großen Turniere. Spiele wie der Echtzeitstrategie-Titel StarCraft oder die Action-Shooter Quake und etwas später auch Counter-Strike bildeten hierbei die wichtigsten Säulen des eSports. Als in den frühen 2000er Jahren das Internet Stück für Stück weiter ausgebaut wurde, entstanden auch die ersten Online-Wettkämpfe.

Ursprung

Im Jahr 1999 fand in Berlin mit StarCraft BroodWar, die erste offizielle deutsche Meisterschaft mit 400 Teilnehmern statt. Diese hatte bereits Preise im Wert von über 10.000 DM. Mit dem aufkommenden Interesse aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt gab es nach und nach größere Turniere und neue Verbände. Bereits 2000 wurden sowohl die Korean e-Sports Association, als auch die Electronic Sports League (ESL) gründet. Kurz darauf fanden in Seoul die ersten World Cyber Games statt – welche bis 2013 einen großen Stellenwert in der Branche hatten.

Parallel dazu gründeten sich die ersten Teams, die auch heute noch oft mit der Bezeichnung Clans auftreten. Zu den ersten ihrer Art zählen unter anderen SK Gaming und mousesports aus Deutschland. Bis heute sind die Teams in Spielen wie League of Legends, Counter-Strike und FIFA vertreten.

Professionalisierung des eSports

Viele Clans sind nicht nur große Werbeverträge mit diversen Firmen eingegangen, sondern finanzieren sich zu einem großen Teil über Preisgelder wichtiger Veranstaltungen. Dienste wie Twitch erlauben die Liveübertragung solcher Turniere, bei denen die Zuschauerzahlen stellenweise die verfügbaren Sitzplätze der Allianz-Arena übersteigen. Erst im letzten Jahr konnte das Turnier „The International 2013“ zum beliebten Action-Team-Strategie-Spiel Dota 2 das höchste Preisgeld der eSport-Geschichte verbuchen. Ganze 2,8 Millionen US-Dollar wurden unter den Gewinnern aufgeteilt.

Der eSport hat es bereits jetzt auf globaler Ebene zu großer Anerkennung geschafft. Sogar den Sprung zur offiziell anerkannten Sportart hat er in vielen Ländern geschafft. Dazu zählen Südkorea, Schweden, Großbritannien und China. Große Schlagzeilen machte der Fall des kanadischen League of Legends-Spielers Danny Le, der 2013 erstmals ein Athleten-Visum für die USA bekam.

eSport in Deutschland

In Deutschland finden überdurchschnittlich viele LAN-Partys statt und es hat sich eine stark etablierte Liga-Kultur gebildet. So gibt es neben der bereits erwähnten ESL auch viele kleinere Ligen und Cups. Beispielsweise die Virtuelle Bundesliga (VBL) in FIFA oder dem FIWC (FIFA Interactive World Cup). Beide sind integrierter Bestandteil des Spiels FIFA und punkten mit 6- bis 7-stelliger Teilnehmerzahl. Bei der VBL wird die Schale offiziell von der DFL verliehen, bei dem FIWC, dessen Finale parallel zur WM 2014 in Brasilien stattfindet, sogar direkt von der FIFA.

Obwohl das Fußballspiel noch nicht auf einer Ebene mit den Ikonen wie Dota 2, League of Legends oder StarCraft 2 steht, ist FIFA vor allem in der Bundesrepublik extrem beliebt.

kicker eSport

Daher wird auch der Fokus von kicker eSport zunächst auf Fußball- und anderen Sporttiteln liegen, um hier vor allem die deutschen Spieler mit der Berichterstattung abzuholen und mit nützlichen Tipps und Tricks zu unterstützen. Darüber hinaus wird es auch eigene kicker-Cups geben, bei denen wir euch Turniere mit diversen Spielen anbieten werden.

"Alle zocken"

Wir möchten euch mit kicker eSport eine Plattform bieten, auf der ihr alles über den virtuellen Sport erfahrt. Zusätzlich werden wir euch stetig mit informativen und nützlichen Inhalten zu euren Lieblingsspielen versorgen. Denn bereits der Dortmunder Innenverteidiger Mats Hummels sagte zu uns: "Wirklich alle zocken".



Euer kicker eSport-Team!