Der neue DFB-Campus: ein "Benchmark-Projekt" für Spitze und Basis

Mit rund 300 Gästen aus Sport, Politik und Wirtschaft feierte der DFB am Donnerstag in Frankfurt die offizielle Eröffnung seines neuen Campus. Ein symbolträchtiger Schritt in die Zukunft - den nebenbei ein Hauch der Versöhnung mit der Vergangenheit umwehte.

Schick gemacht für die Eröffnung des DFB-Campus: Bundestrainer Hansi Flick (5.v.r.) & Co. IMAGO/Nico Herbertz