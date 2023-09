Der Nagelsmann-Vertrag ist eine Chance für alle Parteien

Der FC Bayern war für Julian Nagelsmann in Teilen eine Nummer zu groß. Dennoch ist er für den DFB eine große Lösung. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Auf Hansi Flick ist Nagelsmann schon einmal gefolgt, 2021 beim Rekordmeister in München. Dass diese Verbindung kein glückliches Ende fand und vorzeitig aufgelöst wurde, bedeutete fraglos einen ersten Kratzer in der bis dahin so makellosen Vita dieses Trainers.

Schnelle Einigung ein Befreiungsschlag

Für den DFB ist Nagelsmann in diesen schwierigen Zeiten dennoch eine gute Lösung, und die schnelle (mündliche) Einigung kommt einem Befreiungsschlag gleich. Weil für die bis zum kommenden Sommer fixierte Zusammenarbeit alle Parteien Zugeständnisse machten, die belegen, dass sie es ehrlich meinen miteinander.

Der DFB suchte trotz der wirtschaftlichen Schieflage nicht nach der kostengünstigsten und auch nicht nach der bequemsten Lösung, denn Nagelsmann ist weder billig noch bequem. Und der Trainer verzichtete im Vergleich zu seinem ihm noch zustehenden Bayern-Salär auf Millionen, zudem auf die Chance, zeitnah höher dotiert bei einem europäischen Top-Klub einzusteigen.

Langfristigkeit gibt keine Garantien

Der Abschluss bis nach dem Ende der Heim-EM mag wie ein Kompromiss und kurzfristig ausgelegt wirken, tatsächlich bietet dieser Kurzzeit-Vertrag beiden Seiten alle Möglichkeiten: Der DFB hat bis zum so wichtigen eigenen Turnier einen Trainer, der schon bewiesen hat, dass er zur höchsten Kategorie seines Fachs gehört und kann im Anschluss daran bewerten, wie es weitergeht.

Denn: Dass Langfristigkeit keine Garantien gibt und Turnierausgänge ganz entscheidend Einfluss haben auf die Zukunft eines Bundestrainers, hat nicht erst die Personalie Hansi Flick gezeigt, sondern im Grunde genommen zuvor auch schon der Fall Joachim Löw.

Neue Bewertung nach der Heim-EM

Für Nagelsmann besteht die Chance darin, die in München erlittenen Kratzer wieder wegzubekommen und nachzuweisen, dass er nicht nur in Hoffenheim oder Leipzig erfolgreich wirken kann, wo der öffentliche Druck trotz großer Ambitionen eben doch weniger gewaltig ist. Im Erfolgsfall kann er für sich bewerten, ob ihn der Job des Nationaltrainers auch langfristig reizt oder ob er im Anschluss den nächsten Versuch bei einem europäischen Top-Klub wagen will.

Dass Nagelsmanns Kritiker behaupten, er sei bei seinem ersten Großprojekt in München vor allem an sich selbst gescheitert, bleibt bislang unwiderlegt.

Diese Kritik ist aber auch kein Ausschlusskriterium für den nächsten großen Job im deutschen Fußball: Nagelsmann ist 36 Jahre, er kann nun beweisen, dass er dazugelernt hat. Gelingt ihm dies, könnte die Kooperation zwischen ihm und dem DFB bis 2024 am Ende nur Gewinner hervorbringen.