Der nächste Worst Case für den SV Werder Bremen

Erst der Bundesliga-Abstieg im Sommer, jetzt das Ende der Zusammenarbeit mit Trainer Markus Anfang. Der SV Werder Bremen der letzten Monate gibt ein tragisches Bild ab.

Lediglich 28 Minuten lagen zwischen den beiden Mitteilungen, die der SV Werder Bremen am Samstagvormittag veröffentlichte. Zunächst gab der Klub bekannt, dass Cheftrainer Markus Anfang und Co-Trainer Florian Junge von ihren Ämtern zurückgetreten sind. Anschließend informierte Werder über einen positiven Corona-Befund bei Clemens Fritz, dem Leiter Profifußball. Ganz schön viel Drama für einen Tag, an dem das eigentliche Highlight erst für den Abend vorgesehen war: Um 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker) wird die Partie gegen den anderen Bundesliga-Absteiger der vergangenen Saison, den FC Schalke 04, im Bremer Weserstadion angepfiffen.

Vieles, wenn nicht alles, wird sich bis dahin jedoch erst einmal um die Person Markus Anfang drehen, auch wenn der dann am Osterdeich gar nicht mehr zugegen sein wird. Aufgrund von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen wegen eines angeblich gefälschten Corona-Impfzertifikates ist der Trainer laut offiziellem Communiqué von seinem Amt zurückgetreten. Man könnte das als Schuldeingeständnis interpretieren, wobei - so lange keine definitiven Ergebnisse vorliegen - zumindest weiterhin die Unschuldsvermutung gilt. Vielsagend mutet allerdings zusätzlich an, dass die bereits am Donnerstag erfolgte Stellungnahme von Werder auf der Homepage mittlerweile nicht mehr erreichbar ist.

Fest steht schon jetzt: Sollten die Ermittlungen gegen Anfang tatsächlich nicht ins Leere laufen, wäre der Imageschaden für den Trainer erheblich. Obwohl unverschuldet, hat auch das Ansehen des Vereins in den vergangenen Tagen bereits zwangsläufig gelitten. Für den SV Werder Bremen bedeutet dieser gesamte Vorgang damit den nächsten Worst Case der jüngeren Vergangenheit.

Der Sieg in Nürnberg ließ gerade erst einen positiven Trend erkennen

Der erst wenige Monate zurückliegende Bundesliga-Abstieg hatte dem Klub bereits deutlich zugesetzt, insbesondere wirtschaftlich. Anfang war als derjenige auserkoren worden, der den taumelnden Riesen wieder aufpäppeln sollte; und dafür griff Werder auch tief ins Portemonnaie, entrichtete eine stattliche sechsstellige Summe an seinen Ex-Klub SV Darmstadt 98. In den seit 40 Jahren unerschlossenen sportlichen Gefilden der 2. Liga verschrieben sich die Bremer der aktiven Spielidee von Zweitligakenner Anfang. Sportchef Frank Baumann spendierte ihm Wunschspieler wie Nicolai Rapp, Lars Lukas Mai oder den bis zu 3,5 Millionen Euro teuren Marvin Ducksch.

Zigfach ist seit Anfangs Amtsübernahme in Bremen die Formulierung gefallen, einen "Wiederaufbau betreiben" zu wollen. Einen, der sich überaus schwierig gestaltete aufgrund finanzieller Zwänge und spät realisierter Transfers. Zuletzt vor der Länderspielpause, beim 2:1-Auswärtssieg in Nürnberg, hatte der SV Werder erstmals in dieser Saison den Anschein erwecken lassen, dass man in der Tabelle nach einem zwischenzeitlichen Zickzack-Kurs den Blick wieder nach oben richten dürfte. Nun steht man ohne Trainer da. Diesen Rückschlag gilt es erst mal zu verkraften. Bis zum Anpfiff am Samstagabend verbleiben nur wenige Stunden.