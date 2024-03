Der nächste Verteidiger fällt aus: Düsseldorf muss auf Quarshie verzichten

Fortuna Düsseldorf hat sich mit dem Erfolg im Topduell am Freitag nachhaltig im Aufstiegsrennen positioniert. Im anstehenden Auswärtsspiel wird Joshua Quarshie aber fehlen.

Denn wie die Rheinländer am Sonntagnachmittag mitteilten, hat sich Quarshie beim 2:0 gegen den Hamburger SV einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. Dies ergaben weitergehende Untersuchungen beim Verteidiger am Sonntag.

Quarshie musste gegen den HSV in der 44. Minute ausgewechselt werden. Zuvor war der 19-Jährige abseits des Balles mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden gesunken. Die Betreuer deuteten nach kurzer Behandlung der F95-Bank mit, dass es für Quarshie nicht einmal mehr bis zum Pausenpfiff weitergehen kann. Für ihn kam der 21-jährige Jamil Siebert auf das Feld.

Quarshie hatte aber auch Glück im Unglück. Denn wie die Fortuna bekanntgab, ist keine Sehne von der Verletzung betroffen. Quarshie wird damit aber auf jeden Fall das anstehende Auswärtsspiel am kommenden Freitagabend beim VfL Osnabrück (18.30 Uhr) verpassen. Ob er dann rechtzeitig nach der Länderspielpause für das Match beim 1. FC Kaiserslautern am 30. März zur Verfügung stehen wird, ist vom Heilungsverlauf abhängig.

Quarshie war in diesem Winter von Bundesligist 1899 Hoffenheim auf Leihbasis zur Fortuna gestoßen, sein Vertrag hat eine Laufzeit bis Juni 2025. Quarshie etablierte sich umgehend als Verstärkung und kam seit seiner Ankunft in allen bisherigen sieben Pflichtspielen der Düsseldorfer zum Einsatz.

Auch de Wijs und Kapitän Hoffmann fallen in der Defensive aus

Die Verletzung Quarshies erhöht die Sorgen von F95-Coach Daniel Thioune in der Defensive. Denn in Osnabrück drohen weiterhin die Ausfälle von Jordy de Wijs (29) sowie von Kapitän Andre Hoffmann (30). Die beiden laborieren ebenfalls jeweils an einem Muskelfaserriss. Sollte von dem Duo keiner für Osnabrück rechtzeitig wieder fit werden, würden Thioune an der Bremer Brücke lediglich noch zwei gelernte Innenverteidigung zur Verfügung stehen: Tim Oberdorf (27) sowie der gegen den HSV eingewechselte Siebert. "Das ist der blanke Horror, den wir in der Innenverteidigung haben", hatte Thioune die Misere bereits unmittelbar nach Abpfiff gegen seinen Ex-Klub bei Sky zusammengefasst.