Der nächste Verletzte: FC Bayern wochenlang ohne Coman

Der FC Bayern München wird einmal mehr von Verletzungssorgen geplagt. Am Samstagnachmittag erwischte es Kingsley Coman - mit Folgen für den Franzosen.

Kingsley Coman hat sich im Heimspiel gegen den 1. FC Köln beim Versuch im gegnerischen Strafraum an den Ball zu kommen schwerer verletzt. Der Franzose hielt sich sofort das rechte Bein. Nach einer Behandlungspause wurde er vom Platz geleitet, mit seinem rechten Bein konnte er nicht mehr auftreten.

Am Abend ließen die Bayern in einer kurzen Mitteilung wissen: Coman hat sich eine "Muskelbündelverletzung in den rechten Adduktoren zugezogen" und wird mehrere Wochen ausfallen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des Rekordmeisters.

Das ist besonders bitter für den Franzosen, kommt er doch gerade erst von einer längeren Pause nach einem Innenbandriss im Knie zurück. 17 Spiele stehen für Coman in dieser Saison erst zu Buche.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte schon vor der erneuten Verletzung eines Topspielers keine Erklärung für die zahlreichen Verletzungen in dieser Saison. "Fakt ist, dass es einfach zu viel ist und dass es uns schon durch das ganze Jahr begleitet. Es zieht sich durch die ganze Saison durch. Es findet auf vielen Ebenen eine Ursachenforschung statt, aber wir haben die Antwort noch nicht."

Sané fehlt mit Schambeinproblemen

Zuletzt hatte es auch Nationalspieler Serge Gnabry erwischt, der sich beim 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zuzog und erneut ausfällt. Auch Leroy Sané war gegen Köln wegen einer hartnäckigen Schambeinverletzung nicht einsatzfähig.

Neuer nicht im Kader: "Es gab ein Restrisiko"

Dagegen gibt es wegen Manuel Neuer keine Sorgenfalten, obwohl er ebenfalls nicht im Kader gegen Köln dabei war und von Sven Ulreich vertreten wurde. "Manu hat gestern im Training Adduktorenprobleme angegeben", erklärte Tuchel vor dem Spiel bei Sky. "Wir haben es heute morgen nochmal überprüft, da er unbedingt spielen wollte. Es gab trotzdem ein Restrisiko und es gibt keinen Grund, ein Risiko einzugehen, wenn Sven Ulreich fit ist. Im Hinblick auf Mittwoch war das Risiko zu groß."

Kommende Woche geht es am Mittwoch (21 Uhr) gegen Arsenal um die letzte Chance, in dieser Saison noch einen Titel zu gewinnen.