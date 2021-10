Der nächste Stuttgarter: Massimo verlässt U 21 nach positivem Test

Binnen drei Tagen wurde der vierte Profi des VfB Stuttgart positiv auf das Coronavirus getestet. Roberto Massimo (21) hat die deutsche U 21 bereits verlassen.

Begibt sich in häusliche Isolation: Roberto Massimo. imago images/RHR-Foto

Erst Waldemar Anton und Erik Thommy, dann Fabian Bredlow und nun Roberto Massimo. Dem VfB Stuttgart droht nach der Corona-Welle im Sommer erneut Ungemach.

Wie der Bundesligist sowie die deutsche U-21-Nationalmannschaft am Freitagmittag mitteilten, fiel der Corona-Test bei Massimo positiv aus. Er hat das Quartier bereits verlassen und begibt sich nun in häusliche Isolation.

"Aufgrund der zuvor getroffenen Hygiene-Vorkehrungen kann die U 21 ihren Aufenthalt in der Klosterpforte Marienfeld wie geplant fortsetzen", heißt es vom DFB. Der VfB schreibt, dass Massimo "vorerst nicht zur Verfügung" stehen wird.

Für die U 21 geht es am kommenden Dienstag in der EM-Qualifikation weiter. In Szeged trifft die Elf von Antonio Di Salvo auf Ungarn.