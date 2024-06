Der nächste Schritt zur "Berlinalisierung": Der Kader der Füchse Berlin 2024/25

Nach der erfolgreichsten Platzierung der Vereinsgeschichte und der Vizemeisterschaft setzen die Füchse Berlin auf ein eingespieltes Gerüst. Manager Bob Hanning baute seit jeher auf eine "Berlinalisierung" des Hauptstadt-Klubs, neben zwei Spielern aus der eigenen Jugend als neue Fixpunkte präsentierte man nun einen gebürtigen Berliner. Nur der vierte Neuzugang ist wirklich extern.

Die wichtigsten Entscheidungen hatte der Hauptstadtklub schon im Dezember des vergangenen Jahres getroffen. Trainer Jaron Siewert bleibt dem Verein ebenso bis 2026 erhalten wie auch Sportvorstand Stefan Kretzschmar. "Die Füchse Berlin stehen für Kontinuität und deswegen freuen wir uns, den gemeinsamen Weg mit Stefan und Jaron die nächsten zwei Jahre weitergehen zu können", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Zwei U21-Weltmeister aus der eigenen Jugend

Im Tor musste der Russe Victor Kireev gehen, dafür setzt man künftig auf Lasse Ludwig als neuen Gespannpartner von Dejan Milosavljev. Der U21-Weltmeister war bislang über ein Zweitspielrecht verfügbar, sammelte aber die meiste Einsatzzeit in der 2. Bundesliga beim 1. VfL Potsdam.

"Lasse Ludwig gibt mit seiner unaufgeregten und ruhigen Art dem Spiel und der Abwehr die nötige Sicherheit", erklärte Bob Hanning: "Er ist ein absoluter Crunchtime-Spieler, der nicht nur bei seinen Auftritten bei den Füchsen, sondern auch über die letzten drei Jahre beim VfL Potsdam gezeigt hat, wozu er in der Lage ist. Ich freue mich sehr für unseren Verein und auch für ihn persönlich."

"Wir haben uns dazu entschieden, in Zukunft auf das Duo Lasse Ludwig und Dejan Milosavljev zu setzen", so Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar, der anfügte: "Damit gehen wir unseren Weg konsequent weiter, den eigenen Nachwuchs in die Bundesligamannschaft zu integrieren. Lasse Ludwig ist ein sehr talentierter junger Torwart, der sich das verdient hat. Wozu er in der Lage ist, hat er schon mehrfach bewiesen."

So soll der Kopljar-Abgang kompensiert werden

Das gilt auch im rechten Rückraum für Max Beneke, der hinter Welthandballer Mathias Gidsel und Routinier Fabian Wiede auch den Abgang von Marko Kopljar auffangen muss. "Max ist eine der herausragenden Figuren in der zweiten Handball-Bundesliga und hat mit den parallelen Einsätzen in der Bundesliga und im Europapokal bei den Füchsen seine Bedeutung schon unter Beweis gestellt", so Hanning.

Stefan Kretzschmar sieht Beneke "reif genug" für die Bundesliga und als "ideale Ergänzung" zu Welthandballer Mathias Gidsel. "Ich bin mir sicher, dass er sich nochmal steigern wird, wenn er vollwertiges Mitglied dieser Mannschaft wird. Natürlich wird er sich noch in vielen Bereichen entwickeln müssen, Abwehr ist ein ganz großes Thema, aber er ist eines die größten Talente im deutschen Handball."

Für die Abwehr als Ersatz für Kopljar und als dritten Kreisläufer anstelle von Jann Keno Jacobs haben die Berliner Lukas Herburger von den Kadetten Schaffhausen an die Spree gelotst. Der 29-jährige Österreicher hat einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. "Lukas ist jemand, der sehr viel über Mentalität kommt und maßgeblich auch zum Erfolg der österreichischen Nationalmannschaft beigetragen hat", sagte Hanning.

Herburger ein "ganz anderer Typ Abwehrspieler"

Für Berlins Geschäftsführer steht fest: "Er ist ein ganz anderer Typ Abwehrspieler, und für uns ist es ist wichtig, dass wir neben ihm, Matthes Langhoff, Max Darj und Mijajlo Marsenic jetzt vier verschiedene Typen auf den Positionen haben, und wir hoffen, damit noch ein bisschen stabiler zu werden."

"Die Erfahrung der letzten Zeit war für uns, einen beweglichen Innenblockabwehrspieler zu finden, der dann nochmal neu Energie und eine gewisse Mentalität reinbringt. Da ist Lukas derjenige, der ganz oben auf der Liste stand. Er hat einen guten Charakter, ist ein toller Profi, hat viel Energie, besitzt Anführerqualitäten und passt wie die Faust aufs Auge zu uns", meint Kretzschmar.

Reichmann tritt in Lindbergs Fußstapfen

Am heutigen Donnerstag (20. Juni) wurde dann Tobias Reichmann als neuer Rechtsaußen präsentiert. Nachdem sich Hans Lindberg in Richtung Dänemark verabschiedet hat und Valter Chrintz sich Ende April im rechten Knie den zweiten Kreuzbandriss seiner Karriere zugezogen hat, wird der Europameister von 2016 nun den Kaderplatz neben Hakun West av Teigum besetzen.

"Mit ihm kommt ein sehr erfahrener Spieler nach Berlin, der zudem Siebenmeter-Qualität hat. Tobias ist ein Junge aus Berlin. Aber in den 16 Jahren, in denen ich hier bin, hat es nie geklappt, ihn zu uns zu holen", freut sich Berlins Geschäftsführer Bob Hanning und Kretzschmar betont: "Im Duo mit Hakun verspreche ich mir, dass die Qualität auf der Position gehalten wird. Das wird schwierig werden, weil Hans ein ganz wichtiger Baustein war."

Wenn es nach Kretzschmar ginge, würden sich die Füchse Berlin auch im Rückraum noch verstärken, auch weil man mit Moritz Sauter eine Alternative in Richtung Hamburg verlor. Doch laut dem Sportvorstand fehlen dem Bundesligisten die finanziellen Mittel, um einen weiteren Transfer stemmen zu können. Stattdessen hoffen die Füchse darauf, dass Spieler wie Paul Drux und Fabian Wiede nach ihren Verletzungen in der kommenden Saison wieder an ihre alte Form anknüpfen können.

Veränderungen Kader Füchse Berlin

Zugänge im Sommer 2024:

Lukas Herburger (Kadetten Schaffhausen/SUI)

Tobias Reichmann (Rhein-Neckar Löwen)

Lasse Ludwig (1. VfL Potsdam, vorher Zweitspielrecht)

Max Beneke (1. VfL Potsdam, vorher Zweitspielrecht)



Abgänge im Sommer 2024:

Hans Lindberg (HØJ Elite/DEN)

Moritz Sauter (HSV Hamburg)

Victor Kireev (Ziel unbekannt)

Keno Jacobs (ASV Hamm-Westfalen)

Marko Kopljar (Ziel unbekannt)

Der Kader des Füchse Berlin 2024/25

Nr. Name Pos Jahrg Vertrag 1 Lasse Ludwig TW 2002 2022-27 96 Dejan Milosavljev TW 1996 2019-26 9 Jerry Tollbring LA 1995 2023-26 20 Tim Freihöfer LA 2002 2022-25 26 Valter Chrintz RA 2000 2020-26 34 Hakun West av Teigum RA 2002 2023-26 - Tobias Reichmann RA 1988 2024-25 11 Lasse Bredekjaer Andersson RL 1994 2020-25 25 Matthes Langhoff RL 2002 2019-25 95 Paul Drux RL 1995 2011-25 17 Nils Lichtlein RM 2002 2021-26 3 Fabian Wiede RR 1994 2010-26 19 Mathias Gidsel RR 1999 2022-28 27 Max Beneke RR 2003 2022-27 5 Max Darj KM 1991 2022-26 - Lukas Herburger KM 1994 2024-26 93 Mijajlo Marsenic KM 1993 2018-27

