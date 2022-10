Der nächste Schritt bei Hernandez

Seit Mitte September fehlt dem FC Bayern Lucas Hernandez, am Freitag nun hat sich der Franzose wieder auf dem Trainingsplatz gezeigt. Ebenso Thomas Müller.

Lucas Hernandez lieferte am 13. September in der Champions League beim 2:0 gegen den FC Barcelona eine starke Partie ab, war auch Spieler des Spiels, lief seitdem aber nicht mehr für den FC Bayern auf. Der Abwehrspieler der Münchner hatte sich bei seiner letzten Rettungsaktion gegen die Katalanen verletzt, Muskelbündelriss im linken Adduktorenbereich lautete die Diagnose.

Das Comeback von Hernandez rückt seit Freitag wieder ein Stückchen näher, der 26-Jährige "nahm das Lauftraining auf", wie der FC Bayern mitteilte.

Lauftraining war vor dem Topduell am Sonntagabend gegen den SC Freiburg (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Bundesliga auch für Thomas Müller angesagt, der am Mittwoch in der Königsklasse bei Viktoria Pilsen (4:2) nach einem Tor und einer Vorlage bereits nach 28 Minuten angeschlagen seinen Arbeitstag beenden musste. Der 33-Jährige "drehte am Vormittag einige Laufrunden".

Ein Sondertraining unter Julian Nagelsmann bekamen indes Matthijs de Ligt, Serge Gnabry und Alphonso Davies, die allesamt in Pilsen nicht dabei waren.