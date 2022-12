Der nächste Rückschlag für Bruun Larsen

Es hätte ein Neuanfang unter dem neuen Cheftrainer André Breitenreiter werden sollen, doch dem 24-jährigen Jacob Bruun Larsen bleibt das Pech treu.

Zunächst hieß es, eine Erkältung bremse Bruun Larsen, der das erste Testspiel dieser Vorbereitungsphase am Mittwoch gegen den Drittligisten Elversberg (4:3) verpasst hatte. Doch da kursierten bereits erste Gerüchte, der Däne fehle aus einem anderen Grund und müsse womöglich sogar unters Messer.

Am Freitag nun die Bestätigung des Klubs, der in einer knappen Mitteilung verkündete: "Jacob Bruun Larsen hat die Saison-Unterbrechung dazu genutzt, seine anhaltenden Leistenprobleme behandeln zu lassen. Der kurze operative Eingriff wurde am Freitag in Berlin erfolgreich vorgenommen. Der 24 Jahre alte TSG-Stürmer startet schon am Wochenende mit der Reha im Trainingszentrum in Zuzenhausen."

Wie sehr und wie lange die OP Bruun Larsen zurückwirft, ist ungewiss. Sicher ist nur, dass ein sich noch in der anstehenden Wintertransferperiode anbahnender Vereinswechsel der Angreifer damit deutlich unwahrscheinlicher geworden ist.

Ernüchternde Bilanz

Darauf war die Entwicklung hinausgelaufen. Denn der vor drei Jahren für neun Millionen Euro von Borussia Dortmund in den Kraichgau geholte Flügeldribbler hatte die in ihn gesetzten Erwartungen nie erfüllen können. Auch der x-te Anlauf unter dem neuen Chefcoach André Breitenreiter, der Bruun Larsen von Beginn an unterstützt und stark geredet hatte, fiel ernüchternd aus.

In den bisherigen 15 Saisonspielen kam der einstige Nationalspieler seines Landes lediglich zu elf ausschließlich Teileinsätzen, ein Tor und kein einziger Assist sind notiert. Nie konnte Bruun Larsen seine starken Trainingsleistungen auf den Wettkampf übertragen. Deshalb hatte sich ein - möglicherweise finaler - Wechsel in diesem Winter abgezeichnet.

Es soll Interesse aus der Bundesliga und auch von ausländischen Klubs gegeben haben, das dürfte aber aufgrund des Eingriffes an der Leiste sicherlich erkaltet sein. Nur eine schnelle Genesung und der zügige Nachweis seiner Einsatzfähigkeit könnte das ändern.

Bis 2024 läuft sein Vertrag bei der TSG. Im Sommer hatte der FC Kopenhagen noch ein Auge auf den Dänen geworfen, doch der wollte unter Breitenreiter durchstarten. Bereits im ersten Halbjahr 2021 hatte Hoffenheim den Stürmer nach Belgien zum RSC Anderlecht verliehen, um ihm dort Spielpraxis zu ermöglichen. Doch auch dort verbuchte Bruun Larsen lediglich neun Teileinsätze ohne jegliche Torbeteiligung.

Interesse an Dolberg

Dem Vernehmen nach hätte sich die TSG von ihrem Sorgenkind gerne eineinhalb Jahre vor Vertragsende endgültig getrennt, auch um Platz im Kader für neue Offensivkräfte zu schaffen. So sind die Kraichgauer etwa stark an Bruun Larsens Landsmann Kasper Dolberg interessiert, der derzeit von Nizza an Sevilla verliehene Mittelstürmer soll im Winter ebenfalls zunächst auf Leihbasis aus Spanien nach Hoffenheim kommen. Und wird dort wie es aussieht nicht nur auf Jugendfreund Robert Skov, sondern mit Bruun Larsen auch auf en zweiten Landsmann treffen.