Der nächste Rückschlag für Bellarabi

Er war gerade wieder in Schwung gekommen. Doch nun hat es Karim Bellarabi erneut erwischt. Im Dienstagstraining zog sich der Rechtsaußen eine Muskelverletzung zu und fällt voraussichtlich nicht nur am Freitag in Mainz aus.

Die Signale nach außen waren eindeutig. Auf einmal saß Karim Bellarabi am Boden und konnte nicht mehr. Beim Schusstraining hatte es den 31-Jährigen am Oberschenkel erwischt. Tief enttäuscht verließ der Rechtsaußen in Begleitung von Teamarzt Dr. Philipp Ehrenstein den Trainingsplatz an der Bay-Arena und schlich mit versteinerter Miene in die Katakomben.

Böse erwischt

Bellarabi, eigentlich ein fröhlicher und freundlicher Zeitgenosse, hat es böse erwischt. Das war dem früheren Nationalspieler offenbar sofort klar. "Ich habe ihn nur gefragt, ob er weitermachen kann", berichtete Gerardo Seoane wenig später, Bellarabi, der sich zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Weg zu einer MRT-Aufnahme befand, habe verneint.

Dritte Muskelverletzung in dieser Saison

Auch wenn die Diagnose in diesem Moment noch ausstand, hatte Seoane den flinken Flügelstürmer schon als Ausfall für das Freitag-Spiel in Mainz verbucht. Doch Bellarabi dürfte länger fehlen. Für den Außenstürmer, den Seoane noch vor Wochenfrist für seine Energie gelobt wurde, die er auf die Mannschaft überträgt, ist es die dritte Muskelverletzung in dieser Saison.

Insgesamt acht Spiele hat er deswegen verpasst. Schon am Samstag beim 4:2 gegen Stuttgart hatte ihn Seoane wegen muskulärer Probleme "nur für den Notfall" auf die Ersatzbank gesetzt. Ohne dies hätte Bellarabi, der zuvor dreimal in der Startelf stand und seinen Job gut erledigt hatte, auch gegen die Schwaben ("Er hätte normalerweise begonnen", so Seoane) anfangen dürfen.

Für den Stürmer, der schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen hatte, ist die Blessur ein bitterer Rückschlag. Dabei hatte sich Seoane vor Wochenfrist noch darüber gefreut, wie seinem Schützling der Rhythmus ohne englische Wochen offensichtlich guttat.

Keine zu frühe Belastung - Seoanes Mutmaßungen

Zu früh belastet hat Bellarabi jedenfalls nicht. Schließlich erklärte Seoane, der am Samstag aufgrund seines "Bauchgefühls" auf den von der medizinischen Abteilung für einen Einsatz freigegebenen Bellarabi verzichtet hatte: "Es ist nicht der Muskel, der letzte Woche zugemacht hat." Was für Bellarabi am Ende wenig tröstlich sein dürfte.

Das hat sogar sehr oft Einfluss, auf das, was danach kommt, das kannst du nicht löschen. Gerardo Seoane

"Es ist schwierig zu sagen, warum jetzt in einem so kurzen Zeitraum zwei solche Problematiken aufgetreten sind", zeigte sich der Bayer-Trainer ratlos, "er hat ja schon in den vergangenen Jahren eine Verletzungshistorie."

In dieser liegt womöglich die Ursache für den erneuten Rückschlag. "Es gibt einfach Spieler, die jedes Jahr eine Muskelverletzung haben. Und oft ist der Grund für eine neue Verletzung eine alte Verletzung. Das hat sogar sehr oft Einfluss, auf das, was danach kommt", weiß Seoane, "das kannst du nicht löschen."

Bellarabi erfährt dies derzeit offenbar am eigenen Leib.