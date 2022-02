Der nächste Nmecha für Deutschland

Wie schon sein älterer Bruder Lukas hat nun auch der zwei Jahre jüngere Felix Nmecha den Verbandswechsel von England nach Deutschland vollzogen. Einsätze sind jedoch kein Selbstläufer.

Drei Jahre ist es her, da sich Lukas Nmecha entschied, fortan nicht mehr für England, sondern sein Geburtsland Deutschland aufzulaufen. Mit der englischen U 19 wurde er Europameister, in der U 21 holte er im vergangenen Jahr den Titel als Torschützenkönig für den DFB und erzielte im Finale gegen Portugal den entscheidenden Treffer.

FIFA erteilt Grünes Licht

Bereits im vergangenen Oktober hatte der kicker darüber berichtet, dass auch der zwei Jahre jüngere Bruder Felix Nmecha erwägt, dem Beispiel seines Bruders zu folgen. "Es könnte sein, dass ich auch wieder für Deutschland spiele. Kontakt zum DFB gibt es. Aber es ist noch nicht an der Zeit, darüber zu sprechen", sagte Felix damals. Nun sind die administrativen Voraussetzungen geschaffen. Die FIFA hat dem Antrag auf einen Verbandswechsel des 21-Jährigen zugestimmt, damit ist nun auch Felix Nmecha für Deutschland spielberechtigt.

Das Brüderpaar, das mittlerweile gemeinsam beim VfL Wolfsburg unter Vertrag steht, wurde als Söhne einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters in Hamburg geboren, die Familie wanderte später nach England aus. Dort wurden die beiden Nmechas im Nachwuchs von Manchester City ausgebildet.

Das nächste Spiel ist für Felix Nmecha bindend

Während Lukas bis zu seinem Wechsel ausschließlich für englische Juniorenteams aufgelaufen war, hatte Felix zwischenzeitlich bereits einen "Schnupperkurs" und drei Freundschaftsspiele für die U 18 des DFB absolviert, ehe er weiter für England an den Start ging. Nun also die endgültige Wende. Da Felix Nmecha sein 21. Lebensjahr abgeschlossen hat, ist sein Herzenswunsch mit dem nächsten Einsatz für Deutschland final bindend.

Die nächste Gelegenheit bietet sich dem Offensivspieler im März, wenn die deutsche U 21 ihre EM-Qualifikationsspiele gegen Lettland (25.3. in Aachen) und in Israel (29.3. in HaMoshava) absolviert. Dazu sollte Nmecha allerdings in Wolfsburg auch ausreichend Spielpraxis bekommen und entsprechende Leistungen zeigen, um sich für eine Nominierung anzubieten.

Große Konkurrenz - in Wolfsburg und der U 21

Angesichts der angespannten Situation des VfL in der Liga und der mit Max Kruse zusätzlich verschärften Konkurrenzsituation kein Selbstläufer. Und mit Kapitän Jonathan Burkhardt (Mainz), Kevin Schade (Freiburg), Erik Shuranov (Nürnberg), Jan Thielmann (Köln), Yousoufa Moukoko (Dortmund) oder Malik Tillman (FC Bayern) haben sich einige Offensivkräfte in der U 21 bereits positioniert.

