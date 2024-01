Der nächste Nagel mit Kopf: Real bindet verletzten Militao langfristig

Eder Militao (26) hat bei Real Madrid einen neuen Vertrag unterschrieben. Der Verlängerungsmarathon der Königlichen setzt sich fort.

Der Generationenwechsel bei Real Madrid ist größtenteils nicht nur vollbracht, sondern langfristig fixiert. Jetzt binden die Königlichen, die zuletzt schon mit Vinicius Junior (bis 2027), Rodrygo (bis 2028), Eduardo Camavinga und Federico Valverde (beide bis 2029) verlängert hatten, auch Eder Militao - bis 2028. Sie machen Nägel mit Köpfen.

Reals Vertrauensbeweis - diese nächste Vertragsverlängerung wurde am Dienstagnachmittag bekannt - fällt in eine Zeit, in der der seit vergangener Woche 26 Jahre alte Brasilianer auf sein Comeback hinarbeitet. Im ersten Ligaspiel der laufenden Saison hatte sich Militao - wie zwei Tage zuvor Stammtorhüter Thibaut Courtois - Anfang August das Kreuzband gerissen. Ob der Rechtsfuß in dieser Spielzeit noch belastbar zurückkehren kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt in den Sternen.

Neben David Alaba, der sich ebenfalls das Kreuzband gerissen hat, war Militao bis zu seiner Verletzung Stamm-Innenverteidiger in Carlo Ancelottis Ensemble - trotz Antonio Rüdiger, zu diesem Zeitpunkt noch königlicher Innenverteidiger Nummer drei. Wie die Hackordnung in der kommenden Saison aussehen wird, wenn alle zentralen Abwehrspieler wieder fit sind, gilt es ebenso abzuwarten. Diese Position ist aktuell Madrids Achillesferse im Kader, neben Rüdiger ist dort nur Routinier Nacho gesund.

Militao stieß 2019, wie einst Vereinslegende Pepe, vom FC Porto zu den Königlichen, für die er seither 143 Pflichtspiele absolvierte. Seine Torbeteiligungen - elf Tore, fünf Vorlagen - können sich dabei sehen lassen. In der Trophäenvitrine des 30-maligen brasilianischen Nationalspielers (zwei Tore) stehen bisher unter anderem zwei spanische Meisterschaften, ein Pokal- und ein Champions-League-Sieg. Durch seine langfristige Vertragsverlängerung dürften noch weitere Titel mit dem spanischen Rekordmeister dazukommen.