Der nächste Deutsche in der NFL? Dabo nimmt am "Pathway Program" teil

Der Reutlinger Marcel Dabo (22) ist für das "International Pathway Program" der NFL ausgewählt worden - und hat nun die Chance, den gleichen Weg wie Jakob Johnson zu gehen.

Will der nächste Deutsche in der NFL werden: Marcel Dabo. Michael Freitag/NFL

Wie die NFL am Dienstag bekanntgab, ist Dabo einer von 13 Spielern aus neun Nationen, die für die diesjährige Ausgabe des Programms nominiert wurden. Für den aus Reutlingen stammenden Cornerback ist es eine Art Geburtstagsgeschenk - am Montag wurde er 22 Jahre alt.

Am Ende des Auswahlprozesses ergattern vier Spieler einen Platz im Practice Squad eines NFL-Teams und haben auf diese Weise die Chance, sich für die NFL zu empfehlen. Diesen Weg war auch Fullback Jakob Johnson aus Stuttgart gegangen, der am kommenden Wochenende mit den New England Patriots in die Play-offs einsteigen wird. Außer Johnson haben sich bislang aber nur wenige Spieler aus dem seit 2017 bestehenden "Pathway Program" nachhaltig in der NFL durchsetzen können.

Dabo unternimmt nun den schwierigen Anlauf, den Sprung zu schaffen. Der junge Cornerback lief zuletzt für Stuttgart Surge in der neu gegründeten European League of Football (ELF) auf, wurde in der Premierensaison der Liga direkt ins All-Star-Team berufen und zum Defensive Rookie Of The Year gewählt. Bereits 2021 hatte er am "International Combine" der NFL teilgenommen.