Der Nächste, bitte! Sandhausen ärgert auch St. Pauli

Vom Abstiegskandidaten zum Favoritenschreck! Der SV Sandhausen wirbelt in der Tabelle oben wie unten ordentlich mit, distanziert sich Woche für Woche mehr vom Abstiegsrelegationsplatz und greift zusätzlich auch ins Aufstiegsrennen ein.

Das 1:1 der Kurpfälzer gegen den FC St. Pauli war bereits das sechste Remis gegen einen Aufstiegskandidaten seit Anfang Dezember. Alles begann am 16. Spieltag gegen den damaligen Vierten aus Paderborn. In der Nachspielzeit erzielte der SVS durch Bashkim Ajdini den 1:1-Ausgleich.

In den folgenden Wochen gab es das gleiche Ergebnis gegen den Hamburger SV, in Heidenheim, in Darmstadt, in Bremen und nun eben erneut. Verloren hat Sandhausen seither nur noch zwei Mal (5/8/2). Und so findet sich der SVS in der Rückrundentabelle auf Platz vier und stellt obendrein die beste Defensive in diesem Abschnitt (elf Gegentreffer).

Drewes bestätigt: "Lassen uns nicht beunruhigen"

Die Herangehensweise ist dabei immer die gleiche: Fußball arbeiten, kompakt sein, den spielerisch meist überlegenen Gegner entnerven und vorne eiskalt zuschlagen. Exemplarisch war hierfür am 28. Spieltag das 1:0 in Bremen, als Sandhausen nach über einer Stunde mit dem allerersten Torschuss in Führung ging.

Wer nun glaubt, man müsse gegen einen eher destruktiven Gegner einfach in Führung gehen, der irrt! Denn der Matchplan der Schwartz-Elf ist mit einem Rückstand nicht automatisch hinfällig. Stattdessen bewahren die Kurpfälzer bis zum Abpfiff die Ruhe und zeigen Moral: In den Spielen gegen die Spitzenmannschaften gelang gleich dreimal erst nach der 80. Minute der Ausgleich. "Wir lassen uns durch Rückstände nicht beunruhigen und glauben bis zur letzten Sekunde daran", bestätigte Keeper Patrick Drewes am "Sky"-Mikrofon.

Auch Trainer Schwartz hatte den Glauben an sein Team nie verloren und stattdessen fast schon hellseherische Fähigkeiten. "Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass auch in der 90. Minute ein Treffer fallen kann", so der 55-Jährige. Damit sollte er Recht behalten. Weil Dresden ebenfalls einen Zähler holte, konnte der SVS so den Abstand auf den Relegationsplatz halten: Vier Spiele vor Saisonende bleiben es sechs Zähler auf Rang 16.