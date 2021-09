Der Nächste, bitte! Hütters Kampf gegen die schwarze Serie

Seit 2003 wartet Borussia Mönchengladbach auf einen Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg. Adi Hütter ist seitdem schon der neunte Fohlen-Trainer, der bei den Niedersachsen gewinnen will - und muss dafür auch seine eigene Negativserie beenden.

Hans Meyer und Lucien Favre, Horst Köppel und Andre Schubert oder Dieter Hecking und Marco Rose - sie alle haben diese eine Sache gemein: Keinem von ihnen gelang es in den vergangenen fast 18 Jahren, die Borussia zu einem Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg zu führen. Der letzte VfL-Coach, der drei Punkte bei den Niedersachsen mitnehmen konnte, hieß tatsächlich Holger Fach. Er gewann mit der Fohlenelf im November 2003 nach Toren von Joris van Hout, Arie van Lent und Joonas Kolkka mit 3:1, seitdem versuchten sich der Reihe nach Köppel, Jos Luhukay, Meyer, Michael Frontzeck, Favre, Schubert, Hecking und Rose vergeblich an der Aufgabe, es Fach gleichzutun.

16 Gladbacher Anläufe ohne Auswärtserfolg in Wolfsburg

Für Dick Advocaat (zwischen November 2004 und April 2005 auf der Trainerbank) und Jupp Heynckes (Mai 2006 bis Januar 2007) standen im Laufe ihrer Dienstzeit keine Fahrten zu den Wölfen auf dem Programm. Insgesamt endeten die vergangenen 16 Gladbacher Anläufe in Wolfsburg allesamt ohne einen Auswärtserfolg - gegen keinen anderen Verein wartet die Borussia länger auf einen Dreier in der Fremde.

Hütter: "Das ist eine physisch starke Mannschaft"

Adi Hütter packt am Samstag als nächster Borussen-Trainer die Aufgabe an, die schwarze Serie zu beenden. Der Österreicher ist inzwischen die Nummer neun seit Fach. Und Hütter weiß, dass gegen die stark gestarteten Wölfe (Platz 3, 13 Punkte) eine schwierige Mission auf ihn und sein Team wartet. "Das ist eine physisch starke Mannschaft. Auch wenn sie jetzt bei der TSG Hoffenheim das erste Mal verloren hat, steht sie nicht umsonst weit oben in der Tabelle", sagt Hütter.

Gleichwohl kündigte der 51-Jährige auch schon an, den Schwung mitnehmen zu wollen nach dem eigenen 1:0-Erfolg über Borussia Dortmund am Samstag. Hütter: "Der Sieg hat uns gutgetan und war in der aktuellen Phase enorm wichtig für uns. Vor allem die Art und Weise, wie die Jungs aufgetreten sind, hat mir gut gefallen."

Hütters eigene Negativserie

Der nötige Rückenwind, um auch in Wolfsburg die drei Punkte einzufahren? Klappt es am Samstagnachmittag mit einem Dreier, würde Hütter sogar gleich zwei Negativserien beenden, die der Borussia in Wolfsburg und seine eigene. Denn: Hütter verlor die sechs jüngsten Auswärtsspiele (drei mit Gladbach, drei mit Eintracht Frankfurt am Ende der vergangenen Saison) - für den Coach ein Novum in der Bundesliga.