Der Nächste, bitte: Auch Zisko bleibt in München

Die Basketballer des FC Bayern München haben den Vertrag mit Point Guard Zan Mark Sisko verlängert. Der 25-jährige Slowene unterschrieb bis zum Sommer 2024.

"Zan Mark hat sich zu einer Säule unseres Teams entwickelt dank seiner Fähigkeiten, ein Spiel zu lenken, den richtigen Pass zu spielen und auch durch seine enge Connection zu Coach Trinchieri und dessen Vorstellungen", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi am Freitag in einer Vereinserklärung. "Er ist und bleibt ein wichtiges Puzzleteil unserer Mannschaft."

Sisko, der in seiner Heimatstadt Llubljana weilt und bereits wieder mit Individualtraining begonnen hat, sagt: "Zuallererst hoffe ich für unsere nächste Saison, mal ein Jahr ohne so viele Probleme wie in der vergangenen mit Corona und Verletzungen zu haben. Das wünsche ich generell allen. Dann werden wir wieder eine sehr gute Chemie haben und ein Team, das auf dem Feld alles lassen wird und in jedem Spiel bis zum Ende kämpft. Wir werden alles geben, die Titel und Siege für unseren Verein und auch für unsere Fans zu holen, die immer für uns da sind."

Zuletzt hatten die Bayern auch die Verträge von Othello Hunter, Augustine Rubit und Nick Weiler-Babb verlängert. Aufbauspieler Sisko läuft seit Dezember 2019 für die Bayern auf.