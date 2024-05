Der nächste Beckenbauer? Die talentiertesten Abwehrspieler in FC 24

Tom Rothe - LAV - 18 Jahre - Holstein Kiel - 65 GES/82 POT

In der zweiten Bundesliga läuft es sowohl für die Kieler als auch für Rothe rund. In acht Spielen hat er bereits zwei Mal getroffen und drei Tore vorbereitet. Seine gute Kopfball-Präzision im Spiel stellte er zuletzt gegen den KSC auch auf dem echten Platz unter Beweis. Wer Rothe verpflichten will, muss aber warten - bei den Störchen spielt der 18-Jährige leihweise. kicker eSport