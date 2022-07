Der nächste Ausfall: O'Connor steigt vom Rad

Ohne Ben O'Connor wird am Dienstag die 10. Etappe der diesjährigen Tour starten. O'Connors Team Ag2r-Citröen verkündete am Ruhetag den verletzungsbedingten Ausstieg des Australiers.

Wie die französische Equipe am Montag mitteilte, kann O'Connor die Große Schleife wegen einer Verletzung am rechten Gesäßmuskel nicht mehr fortsetzen. Für Ag2r-Citröen ist es bereits der zweite Ausfall in Frankreich, nachdem in der vergangenen Woche Geoffrey Bouchard wegen eines positiven Tests auf das Coronavirus aus dem Rennen genommen werden musste.

O'Connor war Hoffnung von Ag2r-Citröen in der Gesamtwertung

Mit O'Connor verliert Ag2r-Citröen seine große Hoffnung in der Gesamtwertung. Der 26-Jährige, der seine Stärken in den Bergen hat, wurde im vergangenen Jahr Gesamtvierter und verpasste das Podium damit nur knapp. Dabei gewann er die schwere Bergankunft in Tignes als Solist.

Damit sind noch 164 der ursprünglich gestarteten 176 Fahrer im Rennen. Alle Deutschen sind noch dabei. Neben Bouchard musste noch Begard Stake Laengen die Frankreich-Rundfahrt wegen eines positiven Corona-Tests aufgeben, alle anderen Ausstiege waren Verletzungen bzw. anderen Krankheitsgründen geschuldet.