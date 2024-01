Der Mythos Walter Frosch: Seine legendärsten Geschichten

Kaum ein Spieler hat im deutschen Profifußball solch kuriose Geschichten geschrieben wie Walter Frosch. Sogar an der Einführung der Gelbsperre hatte der Verteidiger seinen Anteil.

Es bleibt ein beliebter Einspieler bei Fußball-Rückblicken im Fernsehen und erreicht auch auf YouTube weiterhin eine Vielzahl an Nutzern: Die Rede ist von Walter Froschs legendärem Halbzeit-Interview, das er am 9. September 2007 beim "Tag der Legenden" gegeben hatte. Die Antwort des ehemals beinharten Verteidigers auf die Frage, was er denn in seinem linken Stutzen versteckt habe, lautete damals nur knapp: "Zigaretten."

DFB reagiert auf Froschs Gelbe-Karten-Flut

Zigaretten, das waren die ständigen Begleiter im Leben des gebürtigen Ludwigshafeners. Bis zu 60 Stück davon habe er nach Eigenaussage pro Tag geraucht - auch zu Zeiten seiner aktiven Karriere schon. Passend dazu erklärte das Urgestein des FC St. Pauli (109 Spiele zwischen 1976 und 1982) einst, "die Kneipe" sei stets sein "schwerster Gegner" gewesen.

Für seine Gegenspieler wiederum dürfte der Defensivmann, der während seiner Karriere 61-mal in der Bundesliga, 63-mal in der 2. Liga, 55-mal in der Oberliga sowie zehnmal im DFB-Pokal zum Einsatz gekommen war, einer der härtesten und unangenehmsten Kontrahenten gewesen sein.

So soll Frosch der Legende nach einen entscheidenden Anteil daran gehabt haben, dass der Deutsche Fußball-Bund zur Spielzeit 1979/80 die oftmals geforderte Einführung der Gelbsperre in die Tat umsetzte. Alleine während der Saison 1976/77 hatte es der Schnauzer tragende Abwehrspieler nämlich geschafft, von den Zweitliga-Schiedsrichtern für seine teils überharte Zweikampfführung laut DFB-Statistiken gleich 18 Gelbe Karten zu erhalten.

Früher konntest du auch mal drei umfegen. Walter Frosch

In einem weiteren denkwürdigen Interview blickte der Ex-Profi, der die Fußballschuhe zu diesem Zeitpunkt bereits seit rund zehn Jahren an den Nagel gehängt hatte, 1995 voller Nostalgie auf die Zeit ohne Gelbsperren zurück: "Heute kannst du dir das ja gar nicht mehr erlauben, da spielst du ja gar nicht mehr. Wenn du heute von hinten einmal reinhaust, bist du ja gleich gesperrt - das geht ja alles gar nicht mehr. Und früher konntest du auch mal drei umfegen", so Frosch trocken.

Frosch unterschreibt gleichzeitig in Kaiserslautern und München

Die Liste der kuriosen Geschichten rund um Walter Frosch ist lang - und beinhaltet auch einen Wechsel zum FC Bayern München, der allerdings nicht wie geplant vonstatten gehen sollte.

Im Wintertransferfenster 1974 hatte sich der kompromisslose Defensivspieler für einen Abgang von SV Alsenborn entschieden und sich folglich um einen neuen Verein bemühen müssen. Mit dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Bayern standen derweil zwei Klubs bereit, die Frosch gerne unter Vertrag nehmen wollten - und dies letztendlich auch taten.

Denn während Frosch bereits einen Vertrag bei den Roten Teufeln unterzeichnet hatte, setzte er seine Unterschrift auch unter das vorliegende Arbeitspapier der Münchner. Es folgte ein Streit zwischen den beiden Klubs - den der umworbene Spieler in aller Ruhe aus dem fernen und sonnigen Mallorca verfolgte - und schließlich eine Entscheidung des DFB: Frosch hatte seinen Vertrag auf dem Betzenberg zu erfüllen und wurde darüber hinaus für vier Monate gesperrt.

Kultprofi verstirbt nach langer Leidenszeit

St. Paulis Fans trauern um Walter Frosch. imago/Oliver Ruhnke

Am 23. November 2013 verstarb Walter Frosch im Alter von 60 Jahren, nachdem er Wochen zuvor einen Herzstillstand erlitten hatte und ins Wachkomma gefallen war. Bereits lange Jahre zuvor hatte der Ludwigshafener immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. So war ihm 1996 die Diagnose Mandelkrebs gestellt worden, die eine Vielzahl an schwerwiegenden operativen Eingriffen zur Folge hatte.

Nicht nur in zahlreichen TV-Rückblicken lebt der Mythos Walter Frosch weiter. "Walter - unvergessen!", stand auf dem Banner, das die Fans des FC St. Pauli im ersten Heimspiel nach dem Tod der Klublegende in die Höhe streckten. Treffender hätten die Worte zum Abschied des Kultspielers wohl nicht gewählt werden können.