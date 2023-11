"Der muss langsam das Hotelzimmer wechseln"

Der FC Bayern hat in Dortmund eindrucksvoll zurückgeschlagen. Bei Harry Kane (30) wird es allmählich eng.

Wie war das nochmal mit dem angeschlagenen Boxer? "Der ist immer gefährlich", sagte Leon Goretzka am Samstag und meinte mit diesem Boxer natürlich den FC Bayern. Der FC Bayern war ja in seiner ruhmreichen Vergangenheit selbst immer mal dieser angeschlagene Boxer, der dann der gefährliche Boxer wurde.

Und der aktuelle FC Bayern? Der kann also doch noch so reagieren, wie man das mal von ihm kannte. Nach dem peinlichen Pokalaus am Mittwoch konnte Thomas Tuchel den tiefsitzenden Frust zwar weder am Spielfeldrand noch in irgendeinem Interview verbergen und schimpfte in einer Tour gegen alles, was sich "Experte" schimpft. Aber das musste wohl alles mal raus, in welcher Form dann auch immer.

Es gibt auch ein Leben nach dem Pokalaus - und die Reaktion war absolut top. Thomas Tuchel

Sei es drum. Die Bayern haben den Klassiker in Dortmund am Samstag zum Klassiker gemacht und dem "ärgsten Rivalen" wie fast immer kräftig eingeschenkt. "Eine Niederlage im K.-o.-Spiel wird uns immer maximal frustrieren und ärgern, das wird auch nicht weggehen", meinte Tuchel selbst und blieb keinen Beweis schuldig. "Aber es gibt auch ein Leben nach dem Pokalaus - und die Reaktion war absolut top."

Goretzka: "Dafür haben wir ihn gekauft"

Vielleicht wird er sich, wenn er am Sonntagmorgen ähnlich angestachelt aufwacht, wie er am Samstagabend vermutlich ins Bett ging, fragen, ob es nicht vielleicht smarter gewesen wäre, den Rotationsgang in Saarbrücken erst später anzuschmeißen und zum Beispiel einen Harry Kane erstmal auf dem Platz zu lassen. Aber gut, im Nachhinein ist man ja immer schlauer.

Dieser Harry Kane jedenfalls steht nach seinem Dreierpack in Dortmund bei 15 Ligatoren und braucht damit in 24 verbleibenden Spielen noch einen Treffer, um die letztjährigen Torschützenkönige Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku zu überholen. "Dafür haben wir ihn gekauft", grinste Goretzka, bevor er in den Mannschaftsbus in Richtung Teamhotel stieg. Und tatsächlich scheint es auch so simpel zu sein.

Müller sorgt sich um Kanes Hattrick-Bälle

Zum zweiten Mal in Folge durfte Kane ein Bundesliga-Stadion mit dem von seinen Mannschaftskollegen unterschriebenen Spielball in einer weißen Plastiktüte verlassen, um den Dreierpack daheim zu verewigen. Wo auch immer daheim ist. "Der muss langsam das Hotelzimmer wechseln oder doch endlich mal ein Haus finden, wo er die Hattrick-Bälle dann auch unterbringen kann", scherzte Thomas Müller.

Mit Kane hat der FC Bayern, wie es der gute alte FC Bayern früher immer getan hat, mal wieder den Unterschied eingekauft. Während Torschützenkönig Füllkrug auf der Gegenseite ohne Abschluss und vollkommen glücklos blieb, warf sich der Engländer nach der nächsten Gala mal wieder in Selfie-Pose und jubelte vor dem Gästeblock. "Ein besonderer erster Klassiker", kommentierte er sein Bild bei Instagram. Besonders schon, also für ihn. Für Fußball-Deutschland eher weniger.