"Der Müller von Aue" und ein Typ "mit Ecken und Kanten": Dotchev lobt Offensivduo

Der FC Erzgebirge Aue ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Der altbekannte neue Trainer Pavel Dotchev fand nach dem Spiel lobende Worte - und adelte einen langjährigen Weggefährten mit einem Vergleich.

Aufatmen im Erzgebirge: Die Sachsen sind nach über zweimonatiger Winterpause mit einem 2:1-Erfolg in Ingolstadt ins Jahr 2023 gestartet. Es war der zweite Sieg in Serie, gewann der FCE doch Mitte November bereits gegen den BVB II (1:0). Trainer damals war interimsweise Carsten Müller, der am 10. Spieltag vom glücklosen Timo Rost übernommen, das Ruder aber nicht herumreißen konnte.

Also musste es wieder einmal ein alter Bekannter richten und Aue installierte Pavel Dotchev - Rekordtrainer der 3. Liga - ein drittes Mal auf dem Trainerposten. Der 57-Jährige erwischte gegen ambitionierte Schanzer im Duell der Absteiger eigentlich einen rabenschwarzen Beginn, schon nach neun Minuten lagen die Veilchen zurück.

Jonjic: "Und dann war es einfach Spekulatius"

Mit dem Ausgleich vor der Pause wachten die Sachsen aber auf, drehten die Partie und gewannen am Ende nicht unverdient. "Wir hatten genug Zeit, das wiedergutzumachen. Ich bin sehr zufrieden mit der Einstellung der Mannschaft, dass sie es geschafft hat. Eine tolle Leistung", war der Bulgare nach der Partie am Mikrofon von "MagentaSport" voll des Lobes für sein Team.

Nicht nur er, auch sein Angreifer Antonio Jonjic, der die Ingolstädter Verteidigung immer wieder aufmischte, war nach dem Spiel sichtlich erleichtert. Für den 23-Jährigen, der verletzungsbedingt in dieser Spielzeit noch kaum zu Zuge kam, war sein Abstauber in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs das Premierentor in der 3. Liga. "Ich bin auf den Abstauber gegangen - und dann war es einfach Spekulatius", so Jonjic, der von seinem Trainer ein Sonderlob bekam. "Man muss ihn kennen. Er ist mit Ecken und Kanten, aber er ist ein toller Junge. Das Tor war eine Belohnung dafür, wie er und die komplette Offensive gegen den Ball gearbeitet haben", so Dotchev.

Dotchev über Nazarov: "Er hat die Verantwortung übernommen"

Teil dieser Offensive und Teil des Sonderlobs des Trainers war auch Siegtorschütze Dimitrij Nazarov, der in seiner Karriere bereits mehrfach mit Dotchev zusammengearbeitet hat - erstmals 2012 bei ihrer gemeinsamen Station Preußen Münster. "Wer sich sicher fühlt, muss die Verantwortung übernehmen. Das hat er gemacht", sagte der Aue-Trainer über seinen Schützling, der in seiner Karriere 23 von 24 Elfmetern verwandeln konnte. Für Dotchev ist Nazarov daher der "Müller von Aue", verglichen hat er den 32-Jährigen dabei mit Thomas Müller vom FC Bayern.

Die große Freude und Erleichterung, sie ist im Erzgebirge allerdings nur eine Momentaufnahme: Dotchev, der bis zum Sommer die Verantwortung bei den Veilchen hatte, den Abstieg aber nicht mehr verhindern konnte, soll ein zweites Mal als Feuerwehrmann einschreiten und diesmal auch Erfolg haben. Ein erster Schritt ist getan, nun steht aber ein wichtiges direktes Duell an. Am kommenden Samstag gastiert Bayreuth als Vorletzter in Sachsen (14 Uhr).