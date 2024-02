Der Modus der Deutschen Jugend-Meisterschaften im Handball

Wer wird Deutscher Meister in der A- und B-Jugend? Ein Blick auf den Modus und die Termine für die Titelkämpfe im männlichen und weiblichen Bereich.

Die Füchse Berlin sind in der männlichen B-Jugend Titelverteidiger. Sylvia Göres via Füchse

Die reguläre Saison im Jugendhandball biegt auf die Zielgerade ein: In zwei Wochen eröffnet das Viertelfinale der weiblichen A-Jugend das erste Rennen um den begehrten Titel. Anfang April stehen in der männlichen und weiblichen B-Jugend die Qualifikationsspieltage für die Deutsche Meisterschaft an - und ab Mitte April wird es dann auch in der männlichen A-Jugend ernst.

Als doppelter Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in der männlichen A- und B-Jugend in die entscheidenden Saisonwochen. In der weiblichen A-Jugend krönte sich vor einem Jahr die HSG Blomberg-Lippe zum Titelträger, in der weiblichen B-Jugend errang Borussia Dortmund den Titel. Wer wird sich die Deutsche Meisterschaft 2024 holen?

Der Modus ist dabei von Altersklasse zu Altersklasse unterschiedlich. In der männlichen A-Jugend beginnt die Finalrunde mit dem Viertelfinale, in dem die Erst- bis Viertplatzierten der Meisterrunde aufeinander treffen. In der weiblichen A-Jugend stehen die Viertelfinalisten bereits fest - anders als bei den Jungen gab es allerdings vier Gruppen a vier Teams in der Meisterrunde statt zwei Staffel mit je acht Mannschaften.

In der B-Jugend werden die Teilnehmer an der Deutschen Meisterschaft über das Ranking der regionalen Oberligen vergeben. Am Qualifikationsspieltag wird das Teilnehmerfeld nach einem festgelegten Schme so reduziert, dass die Finalrunde der Deutschen Meisterschaft mit jeweils 16 Teams im männlichen und weiblichen Bereich starten kann. Damit gibt es einzig in der B-Jugend ein Achtelfinale.

Nach dem Viertelfinale, das in allen vier Wettbewerben in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, unterscheiden sich die Spielsysteme nicht mehr nach Altersklasse, sondern nach Geschlecht:

In der männlichen A- und B-Jugend werden sowohl Halbfinale als auch Finale ebenfalls in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

In der weiblichen A- und B-Jugend fungiert hingegen einer der Halbfinalisten als Ausrichter für ein Final Four, sodass dort im Gegensatz zu den Jungen auch der dritte Platz ausgespielt werden kann.

Termine Deutsche Meisterschaft A-Jugend (m)

Viertelfinale Hinspiel 20./21.04.2024 Rückspiel 27./28.04.2024 Halbfinale Hinspiel 01.05.2024 Rückspiel 04./05.05.2024 Finale Hinspiel 18./19.05.2024 Rückspiel 25./26.05.2024

Termine Deutsche Meisterschaft A-Jugend (w)

Viertelfinale Zeitrahmen: 10.03.-28.04.2024 Final 4 Termin: 11./12.05.2024

Termine Deutsche Meisterschaft B-Jugend (m)

Qualifikationsspieltag 06./07.04.2024 Achtelfinale Hinspiel 13./14.04.2024 Rückspiel 20./21.04.2024 Viertelfinale Hinspiel 27./28.04.2024 Rückspiel 04./05.05.2024 Halbfinale Hinspiel 09.05.2024 Rückspiel 11./12.05.2024 Finale Hinspiel 18./19.05.2024 Rückspiel 25./26.05.2024

Termine Deutsche Meisterschaft B-Jugend (w)