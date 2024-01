Der mit dem Wolff tanzt

Im DHB-Tor steht mit Andreas Wolff der aktuell beste Torwart der Welt. Und mit David Späth der aktuell beste Spannmann für den aktuell besten Torwart der Welt. Weil sich die beiden nicht nur respektieren, sondern auch zusammen harmonieren, sind sie das Torhüter-Traumpaar dieser EM - oder?

Gut, dass DHB-Trainer Alfred Gislason als Isländer mit ausbrechenden Vulkanen Erfahrung hat. Und gut für ihn, dass er zwei von ihnen für Deutschland im Tor stehen hat, von denen je nach Spiel, Spielverlauf und Gegner immer mindestens einer im richtigen Moment explodiert.

Die Nummer eins im deutschen Duo ist ohne Wenn und Aber Andi Wolff. Der 33 Jahre alte Europameister hängt mit seinen überragenden Leistungen die Messlatte aktuell wieder so hoch, dass selbst er mit seinem Fuß kaum noch drankommen dürfte. Das war zu hoffen, selbstverständlich ist das aber nach seinem Bandscheibenvorfall samt mehrmonatiger Spielpause nicht. Der Wolff ist zurück. Und es scheint, als wäre er nie weggewesen.

Die Nummer zwei dagegen gab sein Debüt in der A-Nationalmannschaft vor nicht einmal drei Monaten. Späth, 21 Jahre jung und frisch gebackener U21-Weltmeister, ist selbst unter den Torhütern nochmal ein "positiv Verrückter". Wie der Schlussmann von Spielminute eins an sich, seine Mitspieler und die Fans anheizt, ist besonders. Wolff, der Erfahrenere der beiden, den Späth als seinen Mentor sieht, sagt: "Der Junge ist on fire. Mich pusht das natürlich auch."

Bislang pushen sich Wolff und Späth gegenseitig. Sie profitieren voneinander. Von ihrer jeweiligen Qualität, ihrer jeweiligen Art und ihrem gemeinsamen Ziel. Und von der klaren Rollenverteilung. Das deutsche Traumpaar lebt den gemeinsamen Traum vom EM-Titel im eigenen Land.

Irgendwann wird Späth seiner aktuellen Rolle entwachsen und der Entwicklungslogik folgend eigene Träume verwirklichen wollen, in denen er die Nummer eins ist. Aber dafür ist es bei diesem Turnier für Späth noch zu früh - und das ist für alle Beteiligten im Moment genau richtig.