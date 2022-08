Der Millionen-Deal um Rafael Borré

Rafael Borré ist ein Glücksgriff für Eintracht Frankfurt. Nicht zuletzt, weil der Angreifer 2021 ablösefrei von River Plate kam. Allerdings müssten die Hessen unter bestimmten Konditionen eines gewinnbringenden Weiterverkaufs auch Millionen an Nicolas Petropulos abtreten, den Berater des 26-Jährigen.

Das geht aus einem dem kicker vorliegenden Vertragskonzept zur Personalie hervor. Neben zwei Millionen Euro Handgeld für den Profi und der in drei Tranchen zu zahlenden 1,3 Mio. Euro Vermittlerprovision regelt es Grundgehalt und Boni für den Angreifer - und mögliche Beteiligungsmodelle für den Agenten.

Demnach erhielte der Berater beispielsweise bei einem Nettotransfergewinn der Eintracht von 25 bis 100 Mio. Euro ohne Mehrwertsteuer sowie abzüglich Solidaritätszahlungen und der 3,3 Mio. Handgeld plus Provision aus 2021 50 Prozent der Summe, die die Hessen oberhalb von 25 Mio. am Weiterverkauf "verdienen". Dazu käme ein Fixum von 4 Mio. Euro. Natürlich würde auch die Eintracht bei derartigen Angeboten hübsche Summen einnehmen. Doch trägt der Klub stets das Hauptrisiko: Er müsste den Profi bis Vertragsende 2025 ja auch bezahlen, wenn er floppt.

Durch einen Trick werden Beteiligungen statutenkonform

Eine heikle Konstellation, weil sie Petropulos ein Motiv bieten könnte, seinen Klienten zu einem Wechsel zu bewegen. Nicht umsonst heißt es im Transferreglement der FIFA, die das sogenannte "Third Party Interest" (TPI), das Interesse Dritter bei Transfers, einzuschränken will: "Weder Vereine noch Spieler dürfen mit einer Drittpartei einen Vertrag abschließen, der einer Drittpartei einen gänzlichen oder partiellen Anspruch auf eine Entschädigung, die bei einem künftigen Transfer eines Spielers von einem Verein zu einem anderen fällig wird, oder beliebige Rechte im Zusammenhang mit einem künftigen Transfer oder einer Transferentschädigung gewährt."

Doch durch einen Trick werden Beteiligungen statutenkonform: Ein Exklusivmandat für den Berater für eine künftige Wegvermittlung. So sieht der Rechtsanwalt und frühere Geschäftsführer der Spielervermittlervereinigung DFVV, Dr. Gregor Reiter, im Borré-Vertragskonzept "keinen Verstoß". Laut einem weiteren Brancheninsider sind derartige Vereinbarungen heute Standard, wobei er die prozentualen Beteiligungen im konkreten Fall als extrem hoch erachtet.

Krösche: "Das ist ein üblicher Prozess"

Der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche betont: "Das ist ein üblicher und anerkannter Prozess in der Branche und nicht nur ein Eintracht-Thema. Bei ablösefreien Spielern sind die Wegvermittlungsvereinbarungen in der Regel höher dotiert als bei Spielern mit Ablöse. Entscheidend ist für uns, den Klub zu schützen, indem wir unsere Ausgaben so gering wie möglich halten." Der Deal zeigt aber auch, welche Zugeständnisse Mittelklasse-Klubs heute machen müssen, um an ablösefreie Spieler der Kategorie Borré zu kommen. Und wie risikolos Agenten wie Petropulos, dessen Agentur auf eine Anfrage nicht antwortete, Millionen verdienen können.

Filetstücke und Papiertiger - die ganze Story zum Transfer von Rafael Borré, alle Zahlen und Hintergründe sowie weitere Einschätzungen von Krösche und Reiter lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe des kicker, die an diesem Montag erscheint, oder im eMagazine.