Der Mief des Tabellenkellers hat sich aus Havelse verzogen

Seit einigen Wochen befindet sich der TSV Havelse in der Regionalliga Nord in der Spur. Offenbar auch ein Produkt davon, dass die Vereinsführung dem Trainerteam um Samir Ferchichi überdurchschnittlich viel Zeit eingeräumt hat.

Der TSV hat den Turnaround geschafft. Vor gut sechs Wochen hatten die Havelser gerade einmal sechs Punkte auf dem Konto. Es roch nach Abstiegskampf in Garbsen. Nicht für Trainer Samir Ferchichi, der damals wie heute an seine Mannschaft und an seine Spielidee glaubte. "Es gab Gründe für den Fehlstart. Insbesondere fehlten uns einige Leistungsträger", sagt der Trainer rückblickend.

Sein Team startete aber mit dem 2:0-Erfolg am 30 September bei Kilia Kiel eine Erfolgsserie. Fünf Siege und ein Unentschieden ließen die Havelser folgen. Mittlerweile hat der TSV 22 Punkte auf dem Konto. Längst riecht es nicht mehr nach Abstiegskampf. Der ehemalige Drittligist steht in der Tabelle dort, wo er nach Meinung seines Coaches auch hingehört. "Wir wollen auf einem einstelligen Tabellenplatz landen", sagt Ferchichi mit Blick auf das Saisonziel. Was ihm aber noch wichtiger ist, ist die Entwicklung seiner Mannschaft. "Wir wollen und müssen die Spieler besser machen." Das scheint vorerst gelungen zu sein.

Das liegt auch daran, dass die Havelser auch in der schwierigen Phase zu Saisonbeginn in Ruhe weiterarbeiten konnten. Weder Vorstand noch der spielende Sportliche Leiter Florian Riedel haben Druck auf das Trainerteam und die Mannschaft ausgeübt. "Sie sind dicht dran und haben gesehen, dass wir gut arbeiten. Und dann hat sich unsere Spielidee auch durchgesetzt. Wir setzen unsere Gegner früh unter Druck und kommen mit unserem Umschaltspiel zum Erfolg", sagt Ferchichi, der aber auch schon dazu übergeht, Ballbesitzfußball spielen zu lassen. "Wir haben bewiesen, dass wir das auch können", betont der 38-jährige Übungsleiter und verweist auf den 2:1-Erfolg in Flensburg. "Da hatten die Flensburger Respekt vor unserem Umschaltspiel und haben uns den Ball überlassen. Das haben wir sehr gut gemacht. Einzig an der Chancenverwertung müssen wir jetzt arbeiten."

Hoffen auf zwei Rückkehrer

Zudem hoffen sie in Havelse, dass Torjäger Yannik Jaeschke in der Rückrunde wieder zur Verfügung steht. "Er ist ein Unterschiedsspieler" meint sein Trainer. Jaeschke kuriert gerade einen Achillessehnenriss aus. Auch Linksverteidiger Emre Aytun ist nach seiner Schulterverletzung auf dem Weg der Besserung. Personell verändern werden die Havelser ihren 27-Mann-Kader in der Winterpause wohl nicht. "Wir haben großes Vertrauen in unser Team. Wenn jemand kommt, dann müsste das ein Spieler sein, der uns auf Anhieb weiterhilft. Das ist aber auch immer eine finanzielle Frage", sagt der TSV-Trainer.

Was den Etat angeht, gehöre Havelse eher ins untere Drittel der Regionalliga. Die U-Mannschaften arbeiten unter Profibedingungen, andere Klubs, wie Teutonia Ottensen, Phönix Lübeck, Oldenburg, Meppen oder Drochtersen/Assel bewegen sich finanziell auch in anderen Sphären als der TSV. "Wir arbeiten an verbesserten Rahmenbedingungen. Unser Sportlicher Leiter Florian Riedel leistet da hervorragende Arbeit und unser Team hinter dem Team arbeitet sehr professionell", lobt Ferchichi die vielen Ehrenamtlichen beim TSV. Umso höher muss der aktuelle Erfolg eingeordnet werden.

Der kleine Verein aus der Region Hannover nimmt es immer wieder mit Schwergewichten aus der Regionalliga auf und kann sich Jahr für Jahr behaupten. Auch, weil der TSV mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Zusammenhalt den Turnaround in dieser Saison hinbekommen hat.