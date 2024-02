Der Meniskus: Aues Rosenlöcher muss operiert werden

Erzgebirge Aue muss vorerst auf die Dienste von Linus Rosenlöcher verzichten. Der Linksverteidiger wird am Meniskus operiert, soll aber noch im Saisonverlauf auf den Rasen zurückkehren.

Nachdem er schon beim 0:0 gegen 1860 München am vergangenen Wochenende nicht im Kader stand, ist nun klar, dass Linksverteidiger Linus Rosenlöcher Erzgebirge Aue bis auf Weiteres fehlen wird. Der 23-Jährige hatte bereits seit mehreren Monaten über Schmerzen im Knie geklagt. Nun wird er sich einer Meniskus-Operation unterziehen.

Bereits beim Hinrunden-Spiel in Essen am zweiten Spieltag war Rosenlöcher im Rasen hängen geblieben und bereits vor der Halbzeit ausgewechselt worden: Seitdem machten dem Verteidiger Knieprobleme zu schaffen. In der Folge hatte er mehrere Spiele ausgesetzt. Nach mehreren Einwechslungen gehörte er ab dem 13. Spieltag aber wieder zum Auer Stammpersonal und ging die folgenden elf Partien sogar über die volle Distanz. Insgesamt bestritt er 18 Saisonspiele mit einem kicker-Notenschnitt von 3,04.

Pepic wieder im Mannschaftstraining

Nun also der erneute Rückschlag. Nachdem die Schwere der Verletzung zuerst nicht klar gewesen war, gab eine neuerliche MRT-Untersuchung Aufschluss darüber: Rosenlöcher wird sich "nach Rücksprache mit Mannschaftsärzten, Spezialisten, Physiotherapeuten und Sportlicher Leitung einem sofortigen operativen Eingriff am Meniskus unterziehen mit dem Ziel, noch im Saisonverlauf auf den Rasen zurückkehren zu können", so die Auer in einer Pressemitteilung.

Der am Rücken verletzte Mirnes Pepic ist unterdessen wieder ins Mannschaftstraining bei den Veilchen eingestiegen. Ob er schon am Sonntag in Halle (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder auf dem Rasen stehen kann, ist aber noch unklar.