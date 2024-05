Der Meister auf dem Weg zum Quadruple: So hat der SC Magdeburg die HBL dominiert

Der SC Magdeburg ist diese Saison das Maß aller Dinge: nach Weltpokal und DHB-Pokal folgte bei den Löwen die Meisterschaft. Die Bundesliga dominierten die Elbstädter dabei mit ihrer enormen Qualität, aber auch mit der Fähigkeit, mehrere Rückschläge wegzustecken. Der Vater des Erfolgs: der bärtige Meistermacher Bennet Wiegert. Einen Titel gilt es derweil noch zu gewinnen.

Mit dem souveränen 34:21 (19:11) am Donnerstagabend bei den Rhein-Neckar Löwen machte der SCM die Meisterschaft einen Spieltag vor Bundesliga-Abschluss perfekt. Die Ehrung erfolgt dann an diesem Sonntag nach dem letzten Heimspiel gegen die HSG Wetzlar.

Schon nach 28 Minuten hatte der SCM in Mannheim eine Zehn-Tore-Führung herausgeworfen (19:9). Sie profitierten auch von einer roten Karte für Jannik Kohlbacher, welcher nach einem Foul an Gisli Kristjansson früh von der Platte musste. Beste Torschützen waren Daniel Pettersson (6) für Magdeburg und Juri Knorr (5) für die Rhein-Neckar Löwen.

» Spielbericht: SC Magdeburg krönt sich bei Gensheimer-Abschied zum Deutschen Meister

Für den SCM ist es nach 2001 und 2022 die dritte deutsche Handball-Meisterschaft. Nun strebt das Team von Bennet Wiegert am 8. und 9. Juni in Köln das Nonplusultra an. Die Elbstädter wollen den Titel in der Champions League verteidigen - dann wäre das Quadruple aus Bundesliga, Pokal, Champions League und Weltpokal perfekt.

Der Ligaprimus

Schon die Bundesligasaison hat dieses Adjektiv in nahezu allen Bereichen verdient: An 33 Spieltagen leistete sich der SCM bisher nur zwei Niederlagen. Am dritten Spieltag mit dem 26:31 bei den Füchsen Berlin und am 22. Spieltag das 27:28 bei der TSV Hannover-Burgdorf. Dazu kam ein 27:27-Remis in Leipzig beim SC DHfK und ein 29:29 in Melsungen.

Allein die Statistiken zeugen von der unglaublichen Qualität der Sachsen-Anhalter. Die beste Offensive? Mit 1098 Treffern (33,27 pro Spiel) der SCM. Die beste Defensive? Mit 893 Gegentoren (27,06 pro Spiel) ebenfalls der SCM. Zudem haben die Elbstädter mit Abstand am wenigsten Gegentreffer im Gegenstoß kassiert (71) und werfen auf der anderen Seite die meisten Tore nach Durchbrüchen aus dem nahen Rückraum (429).

"Wir haben uns das erarbeitet, alle Chancen zu haben, um alle Titel mitzuspielen", sagte Wiegert, der seit 2015 die sportliche Verantwortung beim SCM trägt. Seitdem holte der zehnfache DDR-Meister acht Titel unter seiner Regie. Einer davon: der DHB-Pokal-Sieg Mitte April gegen die MT Melsungen.

Der bärtige Meistermacher

Bennet Wiegert, Sohn von Moskau-Olympiasieger Ingolf Wiegert, gilt als Vater des Erfolges an der Elbe. Nicht nur, weil er die Symbiose zwischen Spitzensport und Familien-Atmosphäre beim SCM weiterlebt, sondern wegen seiner Spielphilosophie. Er setzt auf bewegliche, schnelle Akteure, auf temporeiches Umschaltspiel aus einer dynamischen und robusten Abwehr. Und er plant diesen Erfolg detailverliebt schon Jahre voraus, wie gerade die Vertragsverlängerung des Schweden Felix Claar bis 2028 zeigte.

Nach einer Serie von wettbewerbsübergreifend 30 Spielen ohne Niederlage musste Wiegert nach der Niederlage in Hannover mal wieder zum Rasierer greifen und seinen Bart kürzen. Dennoch staunt die ganze Liga über das Magdeburger Projekt. "Er ist ja jetzt einer der besten Trainer der Welt, das hätte ich ihm damals nicht zugetraut", sagte Wiegerts ehemaliger Weggefährte beim SCM, Stefan Kretzschmar. Mit seinen Füchsen in Berlin war Sportchef Kretzschmar bis zum 28:31 in Magdeburg der ärgste Titelrivale in dieser Saison, nun sind auch alle rechnerischen Zweifel ausgeräumt.

"Verdammt gut", antwortete Wiegert bei DYN nach dem Spiel auf die Frage, wie er sich nach der Schlusssirene fühle, und führte aus: "Letzten Sonntag gegen Leipzig hat es sich irgendwie noch komisch angefühlt, weil es ja rechnerisch noch nicht sicher war, heute fühlt es sich viel besser an. War ein tolles Spiel von uns."

Der Meister und der Abgang eines Großen

Dass man die Meisterschaft überdeutlich beim Abschied von Handballlegende Uwe Gensheimer klargemacht hatte, tat ihm auch irgendwo leid: "Gerade wenn so ein Großer die Bühne verlässt, da wünscht man ihm ein gutes Spiel. Aber wir haben heute die Interessen des SC Magdeburg vertreten."

Auf die Frage, was ihm fehlen würde, nachdem Gensheimer seine Karriere beendet hat, antwortete er lachend: "Als Gegner: gar nichts", und erklärte am DYN-Mikrofon weiter: "Als Handballfan - was ich auch bin - es war schon eine Augenweide, ihm zuzusehen. Wo sich andere - zum Beispiel ich - sich das Handgelenk gebrochen hätten, hat er extrem viel draus gemacht. Er war schon einer der besten Handballer die Deutschland, die die Welt, je hatten." Auch das ist Wiegert. Anerkennung und Bescheidenheit im Angesicht des eigenen Erfolgs.

Dementsprechend gab es für Gensheimer nach Spielende auch noch eine kleine Ehrung des SCM, überreicht von Wiegert selbst: "Man kann es sich als Aktiver nicht so recht vorstellen, aber es gibt ein Handballleben nach dem Aktiv-sein. Das ist nicht ganz so luxuriös, aber es macht auch Spaß. Ich freue mich dich zu beobachten, wie du die Spuren deines Vereins dicker und dicker werden lässt."

Island-Fraktion als Doppel-Herz

Zurück zum SCM: dort sind die beiden Isländer Omar Ingi Magnusson und Gisli Kristjansson auf den Halbpositionen quasi das Doppel-Herz bei den Elbestädtern. Unaufhaltbar in den Eins-Zu-Eins-Situationen, starkes Spielverständnis und nervenstark beim Abschluss. Der halbrechte Magnusson wurde 2022 zum HBL-Spieler der Saison gewählt, dann bei der EM 2022 Torschützenkönig und ist wie sein Landsmann aus dem Spiel des SCM kaum wegzudenken.

Spielmacher Kristjansson, der auch immer wieder auf der Königsposition links spielt, ist trotz seiner vielen Verletzungsrückschläge ein wahres Stehaufmännchen. Der im Vorjahr zum wertvollsten HBL-Spieler gewählte Isländer ist wieder in Topform.

Umso größer ist nach der Meisterschaft auch die Sorge um den 24-jährigen, der im Spiel bei den Löwen hart auf den Rücken prallte und eventuell erneut mit einer Verletzung zu kämpfen hat. "Aus dem SCM-Lager war zu erfahren, dass es sich wohl um eine Prellung handelt. Für eine genaue Diagnose war es noch zu früh", erklärte die dpa.

» Alle Infos zur Verletzung von Gisli Kristjansson

Hernandez grandios nach Portner-Aus

Die Magdeburger steckten aber auch den Doping-Fall ihres Torhüters Nikola Portner weg. Nach der positiven Dopingprobe und der Suspendierung des Schweizers in der Endphase der Saison war auf den Spanier Sergey Hernandez Verlass.

Beide Torhüter der Elbstädter zeigten in der laufenden Saison nochmal eine enorme Leistungssteigerung im Vergleich zur letzten, gerade der Spanier scheint Spiel für Spiel über sich hinauszuwachsen. Allein die letzten fünf HBL-Spiele sprechen eine deutliche Sprache: 14 Paraden gegen Flensburg, Balingen, Lemgo und Erlangen, dann 15 gegen die Löwen.

Allein in Halbzeit eins parierte er ein Dutzend Bälle. Beim Final Four in Köln sorgte er mit einer überragenden Leistung mit für den DHB-Pokalsieg. Und als Back-Up meldete sich Mikael Aggefors auch bereits mit mehreren Taten an. Wer nächste Saison im Tor der Magdeburger steht, ist derweil noch ungewiss. Eine heiße Spur führt nach Polen - zu Nationaltorwart Andreas Wolff. Die Forderungen Kielces könnten aber zu hoch sein.