Der Medaillenspiegel der Leichtathletik-EM in Rom

In Rom finden vom 7. bis 12. Juni 2024 die Leichtathletik-Europameisterschaften statt. So schneiden die teilnehmenden Nationen im Medaillenspiegel ab.

Bereits zum zweiten Mal nach 1974 finden die Europameisterschaften der Leichtathletik in Rom statt. Austragungsstätte ist dabei das Olympiastadion, in dem sonst die Fußballer von Lazio oder der AS Rom auf Torejagd gehen. Insgesamt sind es nach der EM-Premiere 1934 in Turin sogar die dritten Titelkämpfe in Italien. Hier geht es zum Zeitplan.

Leichtathletik-EM 2024: Der Medaillenspiegel

Stand nach 5 von 59 Entscheidungen

1. Italien 2/2/0 - 4

2. Niederlande 1/1/1 - 3

3. Irland 1/0/0 - 1

3. Slowenien 1/0/0 - 1

5. Norwegen 0/1/0 - 1

5. Österreich 0/1/0 - 1

7. Deutschland 0/0/1 - 1

7. Ukraine 0/0/1 - 1

7. Lithauen 0/0/1 - 1

7. Spanien 0/0/1 - 1

(Gold/Silber/Bronze - Gesamt)