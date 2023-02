Der Mann mit SC-Mütze an der Drechselbank in Connecticut

Nach seiner "äußerst unangenehmen" Sperre darf Christian Streich in Bochum wieder coachen und muss wegen des erfreulichen Mitgliederwachstum beim SC Freiburg mit einem Nebeneffekt klarkommen.

Streich saß beim 2:1 gegen Stuttgart nach seiner in Dortmund kassierten Gelb-Roten Karte bewusst nicht auf der Tribüne, wollte sich vom unmittelbaren Live-Geschehen fernhalten und verfolgte die Partie in einem Raum in der Haupttribüne. "Es war äußerst unangenehm, in einem dunklen Raum zu sitzen, wo das eigene Spiele von ein paar Meter nebendran auf dem Bildschirm läuft. Aber das ist ja damit bezweckt", sagte Streich am Donnerstag: "Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste und das andere ist überstanden und vergangen."

Der Blick richtet sich auf das Auswärtsspiel in Bochum am Samstag, bei dem Streich wieder an der Seitenlinie stehen wird und neben Daniel-Kofi Kyereh (Kreuzbandriss) keine weiteren Ausfälle zu beklagen hat. Abseits des Sportlichen hat der Freiburger Cheftrainer beim Heimspiel gegen Stuttgart vermutlich einen besonderen Moment verpasst: SC-Präsident Eberhard Fugmann ehrte das 50.000. Vereinsmitglied.

"Das hätte wohl niemand für möglich gehalten", sagte Streich zu dieser beeindruckenden Zahl, die den vorläufigen Höhepunkt eines enormen Wachstums markiert. Im August 2019 waren es noch 20.000 Mitglieder gewesen, allein seit dem Hinspiel gegen Bochum (1:0) Ende August schlossen sich 10.000 neue Mitglieder dem Sport-Club an.

Streichs Anekdote aus den USA

"Die Zeiten haben sich verändert, die medialen Möglichkeiten, uns wahrzunehmen, sind anders geworden", erklärte Streich und erzählte eine Anekdote aus den USA, die ein Bekannter des SC-Trainers erlebt habe: "In einer Werkhalle irgendwo in Connecticut sitzt an der ersten Drechselbank einer mit einer SC-Mütze. Mein Bekannter hat ihn gefragt, warum er diese Mütze trägt. Da sagte er, er schaue mit Freunden seit drei oder vier Jahren den SC, war aber noch nie in Europa."

So etwas sei vor 20, 25 Jahren weder denkbar noch möglich gewesen, 1999 hatte der SC laut Streich ungefähr 800 Mitglieder. In der aktuellen Saison habe die Teilnahme am Europacup Wirkungsgrad und Aufmerksamkeit zusätzlich vergrößert. "Es ist toll für uns alle - viele sind schon lange da -, dass in dieser Zeit, in der wir im Verein arbeiten, so viele Leute Mitglieder wurden. Das ist schon schön und sehr besonders, weil man das Gefühl hat, dass sich die Leute am ganzen Verein erfreuen."

Das Wachstum habe allerdings laut Streich einen zu beachtenden Nebeneffekt: "Natürlich ist es so, das merke ich auch an mir selber an der Beurteilung der Spiele und der Spieler, dass die Erwartungshaltung größer wird. Ich selbst muss in die Reflexion gehen, wenn ich Spiele betrachte, wie zum Spiel jetzt das gegen den VfB Stuttgart." Vor ein paar Jahren hätte man aus Freiburger Sicht nach einer Partie auf Augenhöhe gegen die Schwaben, die mit einem Unentschieden geendet wäre, gesagt: "Überragend."

"Die Ansprüche steigen ständig, bei uns selbst und außerhalb"

Aktuell waren nach dem 2:1-Sieg gegen den VfB sowohl aus Mannschaft und Trainerteam als auch von außen berechtigte kritische Töne zur Gesamtleistung und einigen Teilaspekten zu hören. "Die Ansprüche steigen ständig, bei uns selbst und außerhalb", meint Streich, der es nicht immer einfach finde, damit angemessen und vernünftig umzugehen. "Wir müssen schauen, dass keine Ängste aufkommen, wo wir denken: Oh je, jetzt sind wir so weit vorne, das müssen wir unbedingt halten und bloß nicht irgendwo rückwärtsgehen. Solche Gedanken können dazu führen, dass du nicht mehr frei bist und keine Leichtigkeit mehr hast."

Das müsse immer wieder reflektiert werden angesichts der gestiegenen Aufmerksamkeit und Erwartungen: "Aber grundsätzlich ist es schön. Jetzt schauen wir, dass wie die Leichtigkeit behalten und ich mich sehr freue über ein Spiel auf Augenhöhe gegen den VfB Stuttgart, das wir 2:1 gewinnen", nimmt sich Streich auch selbst in die Pflicht: "Das ist die Aufgabe, dass wir uns auch an durchschnittlichen Spielen auf gutem Niveau erfreuen und wissen, dass es kein Selbstläufer ist."