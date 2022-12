Der Mann, der Ronaldo in den Schatten stellt

Goncalo Ramos ist eine Entdeckung dieser WM: Bei seinem ersten Startelf-Einsatz schoss der Stürmer drei Tore. Seinen Aufstieg verdankt er dabei auch einem deutschen Trainer: Roger Schmidt.

Goncalo Ramos traf bei seinem WM-Startelfdebüt gleich dreimal. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Aus Katar berichtet Sebastian Wolff

Bislang war die Rollenverteilung in Portugal ziemlich klar. Cristiano Ronaldo gebührte der Platz im Licht. Über weit mehr als eine Dekade wegen seiner herausragenden sportlichen Leistungen. Zuletzt aber eben vor allem auch noch aufgrund seiner Vergangenheit. Am Dienstag wurde er von einem jungen Mann in den Schatten gestellt, der den Durchbruch unter einem deutschen Trainer geschafft hat.

Goncalo Ramos ist im zarten Alter von acht Jahren in die Jugend von Benfica Lissabon gewechselt, hat alle Junioren-Auswahlmannschaften Portugals durchlaufen. So richtig sein Stern aufgegangen ist in der laufenden Spielzeit unter Roger Schmidt. Noch im Vorjahr hatte der Angreifer ein wenig im Schatten von Darwin gestanden, der als Mittelstürmer bei Benfica alles überstrahlte, ehe er im vergangenen Sommer für 80 Millionen Euro zum FC Liverpool gewechselt ist.

Aus dem Schatten eines Prominenten zu treten ist also keine ganz neue Erfahrung für das Benfica-Eigengewächs. Die Zahlen im Klub belegen seinen rasanten Aufstieg unter Schmidt, der ihm auf Anhieb das große Erbe anvertraute. Sieben Tore und zwei Vorlagen waren Goncalo Ramos in der gesamten Spielzeit 2021/22 gelungen, in der laufenden sind es bei erst elf Ligaspielen bereits neun Treffer und drei Assists. Dazu kommen inklusive der Qualifikationsspiele fünf Champions-League-Treffer.

Es fühlt sich an wie ein wahrgewordener Traum. Goncalo Ramos

Er sagt offen, dass der Sprung eng verbunden mit dem Rückhalt und der Arbeit des neuen Trainers zu tun hat: "Ich befinde mich in einer guten Phase meiner Karriere, seit ich im Klub unter ihm Stammspieler geworden bin. Es fühlt sich an wie ein wahrgewordener Traum."

Nationaltrainer Fernando Santos hat die Entwicklung des Mittelstürmers natürlich registriert, und gleich das Länderspieldebüt kurz vor der WM gegen Nigeria war ein erstes Ausrufezeichen: Der Youngster erzielte ein Tor, bereitete eines vor. Das Turnier in Katar musste er dennoch im Schatten von Ronaldo beginnen. Zwei Mal wurde er in der Gruppenphase eingewechselt, ehe im Achtelfinale gegen die Schweiz dann der Tausch vorgenommen wurde.

Und zugleich die Wachablösung durch den 16 Jahre jüngeren Emporkömmling? "Ich hätte nie gedacht, dass ich in der K.-o.-Runde in der Startelf stehen würde", sagt er bescheiden. Weil er sich auf dem Feld mit drei Treffern und einer Vorlage weit weniger zurückhaltend präsentiert hat, dürfte er erneut das Mandat für die Anfangsformation erhalten, wenn Portugal an diesem Samstag gegen Marokko um das Halbfinale kämpft.