Der Mann auf dem Logo: NBA-Ikone Jerry West ist tot

Die NBA trauert nicht nur um eines ihrer Gesichter, sondern auch um den Mann hinter der Silhouette ihres Logos: Jerry West ist verstorben.

Einer der größten Spieler der NBA-Geschichte ist tot, einer der größten Funktionäre der Liga auch. Und der Mann, dessen dribbelnde Silhouette seit 1969 ihr Logo darstellt: Der Basketball trauert um Jerry West, der 86 Jahre alt wurde.

Wests Tod vermeldeten die Los Angeles Clippers, für die er seit 2017 in beratender Funktion tätig war, am Mittwoch. Seinen großen Namen hatte er sich aber bei den Lakers gemacht. 1960 an zweiter Stelle gedraftet, spielte West bereits für den heutigen Rekord-Champion (17 Titel - wie die Boston Celtics), als dieser noch in Minneapolis beheimatet war.

Bis zum Karriereende 1974 sollte der dynamische Guard, 1,91 Meter groß, nur das Lakers-Jersey tragen und die legendäre Franchise in gleich neun NBA Finals führen. Doch in den ersten sechs Ausgaben, immer gegen die Celtics, ging West stets als Verlierer vom Court. 1969, als er "The Logo" wurde, was sich zu seinem Spitznamen entwickelte, wurde er mit im Schnitt knapp 38 Punkten dennoch, als erster und einziger Spieler der Verlierer-Mannschaft, zum Finals MVP gekürt. In Boston, daran hatte er zu knabbern, stand West schlicht einem übermächtigen Gegner gegenüber.

Der Funktionär übertrifft den Spieler noch

Zwischen zwei weitere Finals-Niederlagen gegen die Knicks reihte sich 1972, ebenfalls gegen New York, schließlich doch noch ein Titel für West ein. Weitaus mehr zu feiern hatte der geniale Distanzschütze (in einer Zeit vor der Drei-Punkte-Linie) als Funktionär.

In den 1980er Jahren baute er das Erfolgsteam der "Showtime Lakers", die mit Earvin "Magic" Johnson und Kareem Abdul-Jabbar gleich fünfmal Meister wurden. Später hatte West, als Aktiver in jedem seiner 14 Jahre All-Star, auch beim Team um Shaquille O'Neal und Kobe Bryant seine Finger im Spiel - Bryant hatte er im Draft 1996 per Trade nach L. A. gelotst. Als Profi wie als Funktionär: West landete gleich mehrmals in der Hall of Fame.

In Erinnerung bleiben wird eine Ikone der Liga dennoch vor allem als Spieler - nicht zuletzt, weil Wests Silhouette seit Jahrzehnten eines der weltweit präsentesten Logos darstellt. Was durch sein Ableben, trotz immer mal wieder aufkommenden Diskussionen über eine Logo-Änderung, wohl vorerst auch so bleibt.