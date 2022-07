Der Mainzer Stach und sein Fernziel Premier League

Seit Montag trainiert Nationalspieler Anton Stach wieder bei Mainz 05, wo er den nächsten Schritt machen und mehr Verantwortung übernehmen will. Sein Fernziel: die Premier League.

Anton Stach will nach zwei Länderspielen in Mainz mehr Verantwortung schultern. IMAGO/Revierfoto

"Der Urlaub hat mir gutgetan nach der langen Saison und nachdem ich im vergangenen Jahr fast keinen Urlaub hatte", sagt Anton Stach, der im Sommer 2021 bei der U-21-EM und den Olympischen Spielen dabei war. In dieser Sommerpause war es "nur" die Nations League. Nach den Länderspielen gab es zwei Wochen komplette Pause und zwei weitere Wochen, in denen der 23-Jährige anhand eines Laufplans die Rückkehr ins Mannschaftstraining vorbereitete.

In der Ruhe liegt Stachs Kraft

Nachdem er in der vergangenen Saison gelegentlich schwere Beine bemerkt hatte, sprüht Stach jetzt wieder vor Tatendrang. Dazu hat beigetragen, dass er sich die ersten beiden Urlaubswochen überhaupt nicht mit Fußball beschäftigte. "Es ist super, wenn man mal gar nicht daran denkt, wenn man am Strand, Pool oder bei der Familie ist und auch nicht über Fußball redet. Das war sehr wichtig, viele unterschätzen es", lässt Stach durchblicken, welche mentale Belastung eine lange Saison bedeutet.

"Anton ist ehrgeizig und weiterhin auch noch ein bisschen unbekümmert, so wie wir Stachi eben kennen", sagt Trainer Bo Svensson. Die Beförderung zum Nationalspieler sei dem Mittelfeldmann nicht zu Kopf gestiegen. "Er hat noch viel Luft nach oben, angesichts was alles in ihm steckt, und muss noch in einigen Bereichen besser werden", betont der 05-Coach. Dazu zähle, das Spiel besser zu lesen und ihm die richtigen Impulse zu setzen, insgesamt strategischer zu handeln. Svensson wünscht sich außerdem mehr Torgefahr und ein besseres Kopfballspiel.

Stach ist selbstkritisch genug, um seine Defizite einschätzen zu können. Die Analyse des Trainers überrascht ihn selten, was auch für die Nationalmannschaft gilt. Dort hat der 05-Profi einen weiteren Aspekt ausgemacht, wo er sich verbessern möchte. "Die Handlungsschnelligkeit" der erfahrenen Nationalspieler hat Stach beeindruckt, bei der "Vororientierung, also was um mich herum passiert" sieht er ebenfalls noch Nachholbedarf. Beide Faktoren könnten sein Spiel noch einen "Tick schneller und sauberer" gestalten.

Wechsel vorerst kein Thema

Angesichts der Tatsache, dass er bei den Nations-League-Spielen in der Sommerpause zum Kader von Hansi Flick gehörte, rechnet sich der Mainzer gute Chancen aus, in Katar dabei zu sein. Die nächsten Karriereschritte haben nichts an Stachs Bodenständigkeit geändert. Das Thema Vereinswechsel, das ab und zu aufpoppt, "lasse ich nicht an mich ran". Ein konkretes Angebot für den 23-Jährigen, der erst seit vergangenem November Bundesligastammspieler ist, liegt dem FSV nicht vor. Laut Svensson würde es Mainz aber sowieso "nicht zulassen, dass er diesen Sommer weggeht".

Stachs Plan für 2022/23 ist, "mehr Verantwortung zu übernehmen". Nachdem Führungsspieler wie Moussa Niakhaté, Daniel Brosinski und Jean-Paul Boetius den Klub verlassen haben, braucht die Mannschaft neue Wortführer. Von seiner Leistung her hat Stach das Zeug, in diese Rolle hineinzuwachsen. Damit würde der bis 2024 an Mainz gebundene Spieler seinem Fernziel, der Premier League, wieder ein Stückchen näher kommen. "Einen Traumverein habe ich nicht, aber in der Premier League zu spielen, das würde mich reizen. Ich könnte mit meinem Profil ganz gut hinpassen", sagt Stach und schränkt ein: "Vielleicht dann irgendwann …"

Michael Ebert