Der letzte Ritt der Regular Season - 49ers und Steelers zittern, Colts mit Top-Karten

Am kommenden Wochenende kommt es zu einer NFL-Premiere: Erstmals in der Geschichte wird in der Regular Season eine Week 18 ausgetragen - Hochspannung inklusive. Auch ein besonderer Fall wäre möglich.

Viele der insgesamt 14 Play-off-Teilnehmer stehen bereits fest, genauer gesagt elf Teams haben sich in den vergangenen Wochen bereits vorzeitig für das große Spektakel im K.-o.-Format qualifiziert. Auf der anderen Seiten stehen bereits 14 Mannschaften, denen bereits das Aus ereilt hat.

Bleiben nach Adam Riese: sieben. Sieben NFL-Teams erhoffen sich mit ihrem finalen Auftritt noch ein Ticket für die direkt darauffolgende Woche, wenn es mit der Wild Card Round (insgesamt sechs Partien) weitergeht.

Doch auch für die bereits sicher in der Endrunde stehenden Mannschaften geht es noch um etwas - allen voran um den Top Seed der AFC.

Der Überblick: Welche großen Entscheidungen fallen noch?

NFC (National Football Conference)

In der NFC ist der Top Seed bereits an die Green Bay Packers (NFC North) vergeben, die im Übrigen als einziges Team in dieser Saison kein Heimspiel verloren haben. Ein gutes Omen also, zumal "The Pack" in der Wild Card Round dank der Top-Platzierung freihaben wird und im Anschluss eben jede der zwei übrigen Runden (Divisionals und Championships) Heimrecht genießt - sofern auch stets gewonnen wird.

Während es darüber hinaus für die bereits qualifizierten Teams um Titelverteidiger Buccaneers, Rams, Cowboys, Cardinals oder Eagles noch um die genauen Endplatzierungen für die Wild-Card-Spiele geht, bietet der Kampf um den finalen siebten Play-off-Platz die größte Spannung in der NFC. Darum kämpfen nämlich nur noch zwei Parteien - die 49ers (9:7) und die Saints (8:8).

Die Rechnung diesbezüglich ist simpel: Gewinnen die Niners aus San Francisco ihr schwieriges Auswärtsspiel bei den L.A. Rams, stehen sie definitiv in der Endrunde. Ganz nebenbei würde auch ein Unentschieden Sinn ergeben, weil damit auch die Rams die NFC West gewonnen hätten. Ein abgesprochenes Remis ist zwischen den beiden Rivalen aber nicht zu erwarten. New Orleans muss jedenfalls neben einem eigenen Triumph bei den bereits ausgeschiedenen Atlanta Falcons (7:9) auf eine Niederlage der 49ers hoffen, nur dann stehen die Saints mit einem Play-off-Ticket in der Hand da.

AFC (American Football Conference)

Insgesamt mehr Spannung ist in der AFC geboten, zumal hier auch noch der Top Seed zu vergeben ist. Aktuell haben diesen die Tennesee Titans (AFC South) mit 11:5 Siegen inne, doch die Kansas City Chiefs (AFC West) lauern ebenfalls mit 11:5 dicht dahinter.

Heißt im Klartext: Siegen die Titans auswärts bei den ausgeschiedenen Houston Texans (4:12) am kommenden Sonntag (19 Uhr MEZ), gehen sie mit einem Freilos und stetem Heimrecht ins Rennen. K.C. um Patrick Mahomes hat also nur eine Chance, wenn neben einem Sieg in Denver (7:9) bereits am Samstag (22.30 Uhr MEZ) auch ein Ausrutscher Tennessees passiert.

Hinter den beiden Top-Teams aus der AFC geht es derweil für die bereits qualifizierten Teams aus Cincinnati (10:6, Sieger AFC North), Buffalo und New England noch um die Platzierungen - und für die beiden letztgenannten (jeweils 10:6) noch um den Titel in der AFC East.

Colts, Chargers, Raiders, Steelers oder Ravens?

Das größte Spannungsfeld an diesem letzten Week-18-Spieltag ist aber sicherlich der Großkampf um die beiden letzten AFC-Play-off-Tickets, fünf Teams streiten sich hier noch.

Die Ausgangslage dabei:

- Die Indianapolis Colts (9:7) haben die besten Karten, stehen mit einem Sieg bei den ganz schwachen Jacksonville Jaguars (2:14) definitiv in der Endrunde.

- Die Los Angeles Chargers und die Las Vegas Raiders (jeweils 9:7) bestreiten zum Abschluss dieser Week 18 das letzte Sunday Night Game (2.20 Uhr MEZ). Der Sieger dieser Partie steht definitiv in den Play-offs, der Verlierer ist definitiv raus.

Geht wohl in Rente: Ben Roethlisberger. imago images/UPI Photo

- Die Pittsburgh Steelers (8:7:1) und die Baltimore Ravens (8:8) stehen sich am Sonntag (19 Uhr MEZ) in einem direkten AFC-North-Duell gegenüber - und besitzen jeweils nur noch Außenseiterchancen. Im Genauen: "Steel City" ist weiter, wenn selbst gewonnen wird und zugleich die Colts ihr Auswärtsspiel bei den Jaguars in den Sand setzen. Die Ravens feiern derweil nur, wenn selbst gewonnen wird, die Colts verlieren, die Chargers gegen die Raiders leer ausgehen und noch die bereits ausgeschiedenen Miami Dolphins (8:8) gegen die New England Patriots (10:6) verlieren oder remis spielen. Alles in allem: Baltimore hat nur noch eine dreiprozentige Chance auf die Endrunde, das sind die schlechtesten Aussichten aller Truppen.

- Sonderfall: Die Steelers um ihren wohl nach dieser Saison in Rente gehenden Star-Quarterback Ben Roethlisberger (39) müssen zudem noch vor einem kuriosen Szenario ausgehen. Denn wenn Pittsburgh selbst gewinnt und auch die Colts bei den Jaguars verlieren, könnten sich Chargers und Raiders im Sunday Night Game auf ein Remis einigen - denn dann wären die Steelers auch raus und zugleich Chargers sowie Raiders zeitgleich weiter.