Der letzte Auftritt des Königs

Rafael Nadal kehrt noch einmal nach Paris zurück. Ein letztes Mal. Die Roland-Garros-Karriere des Spaniers könnte unwürdig enden. Seine Fußstapfen bleiben dennoch riesengroß.

Mit Rafael Nadal befindet sich einer der größten Tennisspieler aller Zeiten auf Abschiedstour. Nach dieser Saison soll Schluss sein. Der Körper des Spaniers macht nicht mehr mit. Seit vielen Monaten schleppt sich der Mann aus Manacor mit Wehwehchen rum. Wagte ein Comeback, musste pausieren. Wagte wieder ein Comeback, wieder kam eine Verletzung dazwischen. Zuletzt konnte der 37-Jährige immerhin die Turniere von Barcelona, Madrid und Rom spielen, gewann insgesamt fünf Matches.

Auf Sand ist das eigentlich nicht der Anspruch Nadals, aber durch die vielen Pausen und Verletzungen ist der Spanier weit von seiner Bestform auf seinem Lieblingsbelag entfernt. Und nach der Auslosung am Donnerstag ist klar, dass es sogar mit einem Sieg bei seiner Rückkehr nach Paris schwer wird. Denn der 22-fache Grand-Slam-Sieger bekommt es mit dem formstarken Alexander Zverev zu tun, der jüngst in Rom triumphierte. Auf dem Papier ist der Deutsche Favorit.

"Es ist die größte Herausforderung, die man in unserem Sport haben kann, gegen Nadal auf diesem Platz zu spielen", sagte Zverev zwar, allerdings weiß er natürlich auch, wie es aktuell um seinen Kontrahenten bestimmt ist. 2022 im Halbfinale hätte der Deutsche den Spanier schlagen können - und knickte dann um.

Aber zurück zu Nadal, der an seinem Lieblingsort zum letzten Mal aufschlagen wird. Seit der Ankunft des 37-Jährigen am Montag in Paris liegen ihm die Fans zu Füßen. Wie immer schon bei den French Open. Angefangen hat alles 2005, als damals ein spanischer Jungspund in Dreiviertelhose die Fans verzückte und sich zum ersten Mal den Titel in Frankreich holte. Es sollten 13 weitere Triumphe in Roland Garros folgen. Öfter hat nie ein Spieler ein Grand-Slam-Turnier gewonnen, dominanter trat noch nie ein Spieler bei einem Major auf.

Nur drei Niederlagen in Paris

Ein paar Fakten dazu gefällig? Nadal hat bei den French Open einen Matchbilanz von 112:3. Er verlor also gerade mal drei Spiele - und das bei einem Grand Slam. Der Spanier verlor keines seiner 14 Finals, nicht einmal musste er in einem Endspiel über fünf Sätze gehen. Ein paar Beispiele: 2022 gewann Nadal gegen Casper Ruud in drei Sätzen (6:3, 6:3, 6:0), 2020 gegen Novak Djokovic ebenfalls in drei Durchgängen (6:0, 6:2, 7:5) oder recht weit zurück im Jahr 2008 ließ er Roger Federer im Finale abblitzen (6:1, 6:3, 6:0). Es gibt viele Beispiele der Dominanz des Spaniers beim größten Sandplatzturnier der Welt.

Keiner hat ein Turnier je so geprägt wie Nadal die French Open, es darf zumindest mal angezweifelt werden, ob das je wieder einem Tennisspieler bei einem Major gelingen wird. Ein Denkmal auf der Anlage ist dem bescheidenen und immer fairen Sportsmann aus Manacor, der eigentlich eher ängstlich ist und sich auf dem Platz zu einem Krieger entwickelt, längst sicher.

Egal, wie der Spanier dieses Jahr dort spielen wird, der Legendenstatus ist ihm natürlich längst sicher. Der Sandplatzkönig gibt also ein letztes Mal seine Visitenkarte in Paris ab - und es wird die großen Emotionen geben. Egal, wie es ausgeht. Einen kleinen Vorgeschmack gab es jüngst bei seinem Heimturnier in Madrid, in Paris könnte es nun noch einmal intensiver werden.

Der Ausgang des Matches ist noch völlig offen. Klar ist nur, mit was die Gazzetten in den nächsten Tagen voll sein werden: Mit dem letzten Auftritt des Königs...