Der leere Magen als Antrieb: Der märchenhafte Aufstieg von Benfica-Stürmer Darwin

Sein Sportdirektor hält ihn für einen großen Stürmer des Weltfußballs, sein Ex-Trainer für teurer als Joao Felix. Dabei war die Karriere von Benfica-Stürmer Darwin (22) schon fast gescheitert. Und das nicht nur einmal.

Aus der Armensiedlung in Europas Elite: Darwin. AFP via Getty Images

Sein erstes Europapokal-Spiel war gerade vorbei, da war er schon mindestens 126 Millionen wert. Oktober 2020, Darwin Nunez hatte soeben drei Tore in der Europa League gegen Lech Posen geschossen. Und sein damaliger Trainer Jorge Jesus erklärte: "Er war Benficas teuerster Einkauf, und wenn die Pandemie vorbei ist, wird er der teuerste Verkauf sein." Auch er dürfte gewusst haben, dass sein Klub gut ein Jahr zuvor einen gewissen Joao Felix verkauft hatte. Für 126 Millionen Euro.

Das Leben von Darwin Gabriel Nunez Ribeiro, der nur seinen ersten Vornamen auf dem Trikot trägt, dreht sich jetzt also unter anderem um solche Summen, mit denen man ganze Kleinstädte kaufen könnte. Als Kind drehte es sich hauptsächlich darum, dass abends etwas auf dem Teller lag.

Ich bin oft mit leerem Magen ins Bett gegangen. Darwin über seine Kindheit

Aufgewachsen ist Darwin in El Pirata, einer Armensiedlung von Artigas, ganz im Norden Uruguays. Der Rio Cuareim, der die Grenze zu Brasilien markiert, tritt nicht selten über die Ufer, flutet die Straßen und kann armen Menschen das nehmen, was sie noch haben. Man sollte meinen, dass man von dort, wo der Verlust der Familien-Existenz nur einen Starkregen entfernt sein kann, eher weg will. Doch Darwin will erst gar nicht gehen - und später dann wieder zurück.

Als er Uruguay 2019 verlässt und zum spanischen Zweitligisten UD Almeria wechselt, tut er das nach eigener Aussage nicht, weil er unbedingt in Europa spielen, sondern weil er seinen Eltern ein Haus kaufen will. In Darwins Kindheit arbeitet der Vater auf dem Bau, die Mutter sammelt Flaschen. Ihnen will er ein besseres Leben ermöglichen. "Ich bin oft mit leerem Magen ins Bett gegangen", erzählt er später der Zeitung "El Observador", "aber meine Mutter hat das noch öfter getan, damit wir satt werden. Das vergesse ich nicht."

Nur ein Opfer des Bruders hält die Karriere am Laufen

So wichtig der familiäre Zusammenhalt für seine Karriere ist - er hätte auch fast dafür gesorgt, dass sie nie beginnt. Als Darwin im Alter von 14 Jahren vom ehemaligen Nationalspieler José Perdomo entdeckt wird, spielt sein großer Bruder Junior bereits in der Jugendabteilung des nationalen Spitzenklubs Penarol Montevideo - am anderen Ende des Landes, 600 Kilometer entfernt. Darwin soll folgen. "Du hast mir schon Junior weggenommen, du nimmst mir nicht auch Darwin weg", sagt Darwins Mutter damals laut "El Pais" zunächst noch zu Perdomo.

Schließlich geht Darwin doch nach Montevideo - und kommt nach nur einem Jahr zurück. Heimweh. Beim zweiten Anlauf ein Jahr später hat er dann einen Spitznamen: Der mit dem Heimweh. Das Abenteuer Penarol geht nur gut, weil sein Bruder, der mittlerweile in der Amateurmannschaft spielt, sich opfert. Beide Söhne am anderen Ende des Landes, das ist mindestens einer zu viel. So beendet Junior seine Fußballkarriere und unterstützt die Eltern, damit der talentiertere Darwin sich auf seine Laufbahn konzentrieren kann.

Aber die steht schon bald vor dem Aus.

In eineinhalb Jahren macht Darwin nur ein einziges Spiel

Mit 17 reißt Darwins Kreuzband bei einem Volleyschuss. Knapp neun Monate lang kämpft er sich zurück, feiert dann sogar sein Liga-Debüt für Penarols erste Mannschaft. Es soll eigentlich der Höhepunkt nach langer Leidenszeit sein. Aber er kommt zu früh. Den Ärzten hat Darwin nicht gesagt, dass er noch immer Beschwerden hat, um seinen Traum vom Profi-Einsatz zu verwirklichen.

Noch auf dem Platz merkt er, dass etwas nicht stimmt, das Feld verlässt er nach Schlusspfiff unter starken Schmerzen und mit Tränen in den Augen. Die Patellasehne im gleichen Knie macht Probleme - und die nächste Operation notwendig. Insgesamt kann der junge Stürmer in fast eineinhalb Jahren nur dieses eine Spiel machen. Gerade in der so wichtigen Phase beim Übergang in den Seniorenbereich.

Manchmal wollte ich aufhören mit Fußball. Darwin über seine lange Leidenszeit

"Manchmal wollte ich aufhören mit Fußball", gibt Darwin in einem Interview mit der uruguayischen Zeitung "Futbol" später zu. Kurz davor sei er gewesen. Aber das Opfer seines Bruders soll nicht umsonst gewesen sein.

Rückblickend hat es sich gelohnt. Darwin ist explodiert. Fünf Jahre, nachdem die Karriere fast vorbei war, ist er ein Stürmer von internationalem Format. Einer, der Manuel Neuer tunnelt und dem FC Barcelona eine stilprägende Niederlage beibringt. Einer, der seinem großen Idol Edinson Cavani tatsächlich in erstaunlich vielen Attributen nahekommt. Und einer, der bei der halben Premier League und beim FC Barcelona auf dem Zettel stehen soll.

Matchwinner: Darwin bejubelt sein Siegtor im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ajax. AFP via Getty Images

Gerade mal ein Jahr nach seinem endgültigen Verletzungs-Comeback im Sommer 2018 holt Almeria den athletischen und technisch beschlagenen Stürmer nach Europa, wiederum nur eine Saison später macht Benfica ihn mit knapp 25 Millionen Euro zum Rekordeinkauf des Klubs. Viel Geld für einen Spieler, der zwar immerhin 16 Tore in der zweiten spanischen Liga geschossen, aber eben auch nie höher gespielt hat als dort.

Er wird einer der großen Stürmer des Weltfußballs in der nächsten Dekade. Rui Costa bei Darwins Vorstellung

"Er wird einer der großen Stürmer des Weltfußballs in der nächsten Dekade", sagt Benfica-Sportdirektor Rui Costa bei Darwins Vorstellung. Und nur knapp zwei Monate später erwartet sein Trainer schon eine Rekordablöse für ihn. Ganz schön viel Druck für einen, der noch kurz zuvor in Uruguays U-20-Nationalmannschaft psychologisch betreut wurde, weil er die negativen Kommentare in den sozialen Netzwerken nicht ertrug.

Mittlerweile gibt es die - trotz des gestiegenen Medien-Interesses - kaum noch. Nach einer eher durchwachsenen ersten Saison löst Darwin, inzwischen A-Nationalspieler, sein Versprechen mittlerweile vollends ein. In 24 Ligaspielen hat er 24 Tore geschossen, am vergangenen Samstag gegen Belenenses markierte er beim 3:1-Sieg alle drei Tore - alleine sein Siegtreffer im Champions-League-Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam und auch sein Tor im Viertelfinal-Hinspiel gegen Liverpool (1:3) dürfte einen guten Teil der Ablösesumme wieder in Benficas Kassen gespült haben.

Jorge Jesus ist mittlerweile nicht mehr Trainer von Benfica. Aber seine Aussage aus dem Oktober 2020 schwebt weiterhin über Darwin. Immerhin: Mangelnde Vertragskenntnis kann man dem Ex-Coach nicht vorwerfen. Medienberichten zufolge verfügt Darwin über eine Ausstiegsklausel - in Höhe von 150 Millionen Euro.