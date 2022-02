Der lange Arm des Benni Hübner

Das Happy End ist perfekt. Am Freitag hat der eineinhalb Jahre verletzte Verteidiger Benjamin Hübner auch formal seine Leidenszeit abgeschlossen und einen neuen Vertrag unterzeichnet. In Hoffenheim reifen bereits Planspiele, den 32-Jährigen über dessen aktive Karriere hinaus einzubinden.

Gerade Sebastian Hoeneß frohlockte über die jüngste Entwicklung und die Vertragsverlängerung seines Führungsspielers. "Ich bin extrem froh, und es war mein ausdrücklicher Wunsch, dass Benni noch was dranhängt", erklärte der TSG-Trainer, "er war immer ein wichtiger Ansprechpartner, aber gerade seit er wieder trainiert, habe ich gesehen, welche Wirkung er hat, wie er Mitspieler mitreißen kann, wie er Emotionalität entfachen kann, das ist sicher etwas, dass wir sehr gut gebrauchen können. Er ist unangefochten unser Kapitän und mein verlängerter Arm."

Dieser lange Arm hatte auch in der ewig langen Zwangspause, die eine komplexe Sprunggelenksverletzung dem Routinier abverlangte, stets seinen Einfluss und seine Wirkung. Und umgekehrt. "Es bedeutet mir unglaublich viel, und ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich in der schwierigen Zeit bekommen habe. Ich habe immer das Vertrauen gespürt und daran geglaubt, das ich zurückkomme", versicherte Hübner, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag vorerst um ein weiteres Jahr plus Option verlängerte. Der kopfballstarke Zweikämpfer ist schließlich nicht mehr der Jüngste. Eines aber steht für ihn fest: "Solange ich fit bin und an mein Leistungsniveau komme, will ich Fußball spielen", so Hübner, "und der Verein sieht das genauso." Deshalb wird man sich Jahr für Jahr zusammensetzen und das weitere Vorgehen beraten.

Hübner soll "die TSG-DNA weitergeben"

Und sollte der Tag des Karriere-Endes gekommen sein, soll für Hübner trotzdem nicht Schluss sein bei der TSG. "Mit seinem Erfahrungsschatz, seinem Wissen und seiner absoluten Identifikation mit dem Klub soll Benni auch künftig die TSG-DNA an die nächste Spielergeneration weitergeben und bei der Entwicklung unserer zahlreichen Talente mithelfen", erklärt Manager Alexander Rosen. Auch Hübner, der bereits im sechsten Jahr in Hoffenheim spielt, betont die enge Bindung zum Klub. "Was mich mit diesem Verein und den handelnden Personen verbindet, ist etwas ganz Besonderes. Ich bin mega glücklich, dieses Verhältnis zu haben, das ist heutzutage nicht mehr so selbstverständlich", betont Hübner, dem freilich auch nicht entgangen war, "wie die Fans sich gefreut und mich gefordert haben, jetzt bin ich froh, dass Klarheit herrscht."

Hübner: "Ich bin noch nicht ganz bei 100 Prozent"

Seine volle Konzentration gilt nun dem Bemühen, seine volle Leistungsfähigkeit zurückzuerlangen und die Negativserie der TSG zu beenden. "Ich will wieder an mein altes Niveau herankommen und mich als Kapitän entsprechend einbringen. Ich bin noch nicht ganz bei 100 Prozent, es wird wichtig sein, dass ich die Kraft entwickele für volle 90 Minuten. Ich bin sehr nahe dran", so Hübner, der zuletzt gegen Dortmund und Mainz jeweils rund eine Stunde auf dem Platz stand. Nach vier Pflichtspielniederlagen in Serie "müssen wir den Bock jetzt umstoßen, indem wir mal wieder in Führung gehen. Wir machen vieles richtig auf dem Platz, aber dazu gehört auch, die ein, zwei Prozent zuzulegen, um das Tor zu machen oder das Gegentor eben nicht zu bekommen", fordert der Kapitän, "das muss man sich erarbeiten. Das tun wir im Training, das ist sensationell." Mal sehen, ob am Sonntag gegen Bielefeld der lange Arm des Benni Hübner wieder seine volle Wirkung entfaltet.