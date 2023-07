Der La-Liga-Deal: Ein Modell für die Bundesliga?

150 Millionen Euro nehmen die beiden höchsten spanischen Ligen für die Vergabe ihrer Namensrechte an EA Sports für fünf Jahre ein. Wäre das nach dem Scheitern des Investoren-Einstiegs auch ein Deal für die Bundesliga? Die Sache ist kompliziert.

Es ist ja nicht so, dass kein Finanzbedarf da wäre in der Deutschen Fußball-Liga. Das gilt für die GmbH, die für Rechtevermarktung und Organisation zuständig ist, sowie die 36 Klubs des Ligaverbandes. Und daran scheiterte auch der Investorenprozess bekanntlich nicht. Über die Notwendigkeit, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und dafür Geld in digitale Infrastruktur und Internationalisierung zu stecken, herrscht weitgehend Einigkeit.

Selbst unter denjenigen, die das Prozedere am Ende platzen ließen. Ihnen war offenbar die Summe (zwei Milliarden Euro) zu hoch, genau wie die Abgaben (12,5 Prozent). Zudem standen sie dem Geschäftsmodell mit einem Private-Equity-Partner an der Seite augenscheinlich skeptisch gegenüber. Doch dass das Projekt einer zentralen Bundesliga-Plattform weitergeführt werden soll und es dafür Geld braucht, erklärte auch die neue DFL-Geschäftsführung aus Dr. Marc Lenz und Dr. Steffen Merkel kürzlich.

Werbung für Fremdfinanzierung

Vor ziemlich genau einem Jahr errechneten Experten der DFL-GmbH, dass es einen mittleren, dreistelligen Millionenbetrag bräuchte, um mit der französischen Ligue 1 und der spanischen La Liga - beide haben mit CVC einen Private-Equity-Investor an Bord - Schritt zu halten. Zuletzt war die Rede von rund 750 Millionen Euro. Gegner des Investorenprozesses wie Eckhard Sauren, Vize-Präsident des 1. FC Köln und selbst in der Finanzbranche tätig, warben für eine Fremdfinanzierung.

Einer Darlehensaufnahme in einer solchen Höhe aber schob beispielsweise Hans-Joachim Watzke, Sprecher des Liga-Präsidiums und Geschäftsführer von Borussia Dortmund, den Riegel vor. Durchaus nachvollziehbar, dass die Großen wie der FC Bayern oder der BVB ein Risiko von Zahlungsausfällen einzelner sehen, wenn man sich die Finanzlage bei Hertha BSC, dem 1. FC Nürnberg oder dem FC Schalke 04 zu Gemüte führt. Auch Lenz und Merkel gelten als Anhänger einer sogenannten "Binnenfinanzierung", also ohne Fremdkapital aufzunehmen.

EA Sports zahlt kräftig

Wobei die 750 Millionen Euro kaum auf einen Schlag finanziert werden müssten, sondern nach und nach. Einen ersten, großen Batzen könnte ein Namensrechte-Deal erlösen, wie ihn La Liga nun zum zweiten Mal durchgezogen hat. Die Banco Santander hatte den Iberern einst knapp 20 Millionen Euro pro Jahr bezahlt, nun kommt EA Sports und legt zehn Millionen Euro obendrauf.

Würden Bundesliga und 2. Liga einen ähnlich potenten Partner für vielleicht sogar zehn Jahre finden, kämen mit einem Schlag 300 Millionen Euro in die Kasse. Wobei man sich die Summe vorfinanzieren lassen müsste. Eine Bank würde sich das natürlich entsprechen vergüten lassen, wodurch dann beispielsweise "nur" 270 Millionen Euro vorhanden wären. Der Vorstand des 1. FC Köln warb kurz vor dem Scheitern des Investorenprozesses für einen solchen Deal. Doch funktioniert ein Modell wie in Spanien auch in Deutschland?

Was Experten über die Möglichkeiten für die Bundesliga sagen

Im Eishockey (Penny-DEL), Basketball (easy-credit-BBL) oder Handball (liqui-moly-HBL) gibt es das bereits, wenngleich auf deutlich kleinerem Niveau, da ist von niedrigen bis maximal mittleren, siebenstelligen Beträgen die Rede. Die Schwierigkeit im Fußball liegt vor allem in der Partnersuche. Eine Erfahrung, die die Liga schon einmal zu Beginn des Jahrtausends machen musste. Vodafone wollte 2003 einsteigen - allerdings prangte auf dem Dress des Branchenprimus FC Bayern bereits damals der Schriftzug des Konkurrenten "T-Mobile". "Einen Liga-Sponsor Vodafone werden wir nicht akzeptieren. Das ist mit dem FC Bayern nicht zu machen. Wir haben das der DFL jetzt schriftlich mitgeteilt", wurde der damalige Münchner Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zitiert.

Exklusivität ist ein hohes Gut im Sponsoring. Das lässt sich am Beispiel Autobauer erklären. Eine "Toyota-Bundesliga" wäre beispielsweise kaum darstellbar. Nahezu alle 36 DFL-Mitglieder haben einen eigenen "Autopartner", zudem firmieren mehrere Autobauer als Anteilseigner (FC Bayern: Audi, VfL Wolfsburg: VW). Und eine Konstellation wie beim VfB Stuttgart, wo neben Mercedes nun auch Porsche einsteigt, dürfte auf absehbare Zeit die Ausnahme bleiben. Wenige Jahre nach dem Vodafone-Vorstoß gab es Gespräche mit Microsoft und dem Logistikkonzern UPS, später der Postbank und auch die Telekom soll sehr interessiert gewesen sein. Doch letztlich vergeben wurde das Namensrecht nie.

Wie realistisch aber ist es, dass die Liga eine ähnlich erkleckliche Summe wie die Spanier erlöst? Experten skizzieren gegenüber dem kicker, dass La Liga auf der einen Seite natürlich international eine andere Reichweite hat - Stichwort Süd- und Mittelamerika. Andererseits können Bundesliga und 2. Liga mit einem enormen Besucherpotenzial in den Stadien punkten. Vieles würde von der Ausrichtung des potenziellen Partners abhängen. Also der Frage, ob dessen Fokus eher auf den Weltmarkt geht oder auf die DACH-Region, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Genauso entscheidet die konkrete Rechteausgestaltung, beispielsweise die Frage, wie präsent ein Bundesliga-Pate auf den Banden aller Stadien wäre, vielleicht sogar auf den Trikots. Am kompliziertesten, da sind sich die Experten mit Blick auf die Sponsoren-Exklusivität einig, ist letztlich die Suche nach einem Partner, mit dem alle 36 Ligavertreter leben könnten.