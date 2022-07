"Der KSC-Trainer hat bis zum 1:0 eine richtig gute Mannschaft gesehen"

Mit 0:5 ist der Karlsruher SC beim SC Paderborn unter die Räder gekommen. KSC-Coach Christian Eichner konnte der Leistung seines Teams aber dennoch etwas abgewinnen.

Dass der KSC auf dem letzten Tabellenplatz steht, dürfte Christian Eichner angesichts der geringen Aussagekraft nach dem ersten Spieltag nicht wirklich stören. Die 0:5-Niederlage zum Saisonauftakt in Paderborn schmerzt aus Karlsruher Sicht aber selbstredend. "Der Sieg geht in Ordnung, in der Höhe darf er so nicht passieren", sagte Eichner auf der Pressenkonferenz nach dem Spiel.

Die fünf Gegentore kassierte der KSC allesamt zwischen der 56. und 75. Minute. Zuvor erkannte Eichner gute Ansätze seines Teams: "Ich habe bis zum 1:0 einen KSC-Mannschaft gesehen, die all das umgesetzt hat, was wir mit ihr in den letzten Tagen sehr kleinteilig vorbereitet haben."

So habe man dem Gegner den Ball in bestimmten Zonen bewusst überlassen, führte Eichner weiter aus. "Das hatte zur Konsequenz, dass der Gegner keine Räume hatte." Für Umschaltaktionen habe der Trainer zudem "drei etwas schnellere Spieler aufgestellt". Die Folge: Die gefährlicheren Chancen der ersten Hälfte verbuchte klar der KSC, Kaufmann (4.) und Cueto (45.+1) vergaben allerdings jeweils.

Eichner: "Nach dem 2:0 war jeder Schuss drin" - Kwasniok war wütend

Dann kam die 55. Minute und ein riskanter Querpass von Heise, der Eisele im KSC-Tor in Bedrängnis brachte. Der Keeper foulte Platte und verursachte einen Elfmeter, den Muslija zur SCP-Führung verwandelte. "Wenn die Szene zum 1:0 nicht kommt, hätte ich es interessant gefunden, wie das Spiel weitergeht", sagte Eichner. Doch sie kam und mit ihr ein Paderborner Wettschießen. Nach zunächst noch vergebenen Chancen traf Leipertz zum 2:0 (65.) und danach "war jeder Schuss drin", so Eichner über die Effizienz des Gegners. "Man hat gesehen, was für eine Qualität der Gegner im letzten Drittel hat."

"Der KSC-Trainer hat eine Stunde lang bis zum 1:0 eine richtig gute Mannschaft gesehen", sagte Eichner am Ende seines Statements - und sprach dabei von seinem Team. Bestätigt wurde er zumindest indirekt von Lukas Kwasniok. Der Paderborner Trainer sagte, er sei seit seinem Amtsantritt in Paderborn "in den ersten 20 Minuten noch nie so wütend" gewesen.